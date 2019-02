Rozkol v Smere-SD pre vyjadrenia premiéra podľa E. Tomáša nehrozí

Pellegrini vyhlásil, že nesúhlasí s postupom klubu Smer-SD pri štvrtkovej (14. 2.) voľbe kandidátov na ústavných sudcov.

Bratislava 16. februára (TASR) - Smer-SD berie na vedomie osobný názor premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), na zasadnutí klubu strany mu bude vysvetlený postoj poslancov pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Uviedol to poslanec parlamentu Erik Tomáš (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Ako to v Smere-SD býva zvykom, tieto veci si vydiskutujeme vo vnútri strany. Sme dostatočne skúsení a rozumní, aby sme túto tému zvládli," povedal Tomáš v reakcii na Pellegriniho. Ten vyhlásil, že nesúhlasí s postupom klubu Smer-SD pri štvrtkovej (14. 2.) voľbe kandidátov na ústavných sudcov.



Premiéra si chcú podľa Tomáša pozvať na zasadnutie poslaneckého klubu. "My, poslanci, mu veľmi radi objasníme a vysvetlíme náš postoj a postup pri procese voľby kandidátov na ústavných sudcov. Nejde o žiadny rozkol v strane Smer-SD," doplnil.



"Je len čistou teóriou postavenou na hlinených nohách, že Robert Fico ešte bude kandidovať, pretože vieme, čo povedal pán prezident," vyhlásil poslanec v súvislosti s nadchádzajúcou marcovou voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.