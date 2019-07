Roztrúsená skleróza má rôzne príznaky, diagnóza je podľa pacientky šok

Keď mi chorobu diagnostikovali, syn mal jeden a pol roka. Momentálne má už desať a mojou najväčšou oporou je on, priblížila Veronika.

Bratislava 28. júla (TASR) - Pacienti s roztrúsenou sklerózou majú rôzne ťažkosti a niekedy môže byť ťažké chorobu diagnostikovať. Pacientka Veronika hovorí, že jej prvými príznakmi boli silné bolesti hlavy, porucha videnia, pocit na zvracanie, porucha rovnováhy a necitlivosť pravej ruky a nohy. „Stupňovalo sa to a bolo to každým dňom horšie. Keďže som nosila okuliare, myslela som si, že mám problém s dioptriami,“ priblížila Veronika. Keďže na vyšetrení u očnej lekárky jej zistili dvojité videnie, poslali ju na neurológiu a vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo opuch mozgu a ložiská roztrúsenej sklerózy.



Tvrdí, že to bol veľký šok a s chorobou sa dlho nevedela vyrovnať. „Ako mnohí ľudia som ju chápala ako ochorenie starých ľudí,“ hovorí. Prvé informácie o chorobe získavala z internetu, kde sa podľa nej písalo naozaj všeličo. Fyzicky nevládala, v tom čase mala 24 rokov a malé dieťa a prišli aj psychické problémy. „Tými sa ochorenie len viac a viac stupňovalo,“ konštatuje pacientka s roztrúsenou sklerózou. Dodala, že manžel sa s jej chorobou nezmieril ani za osem a pol roka, ktoré odvtedy uplynuli.



„Veľkou oporou mi bola rodina a priatelia,“ hovorí a dodáva, že teraz jej veľmi pomáhajú aj kolegovia a zamestnávateľ. „Keď mi chorobu diagnostikovali, syn mal jeden a pol roka. Momentálne má už desať a mojou najväčšou oporou je on,“ priblížila Veronika. „Keď som bola chorá, vždy mi hovoril: Maminka ideme cvičiť. Maminka, nezabudni si palicu. Maminka, ideme sa prejsť,“ rozpráva pacientka. Každý deň si potrebuje podať injekciu a syn jej dokáže pomôcť aj s tým.



„Sú dni, keď vôbec neviem, že som chorá. Ale sú aj dni, keď je to naozaj ťažké. Vtedy sa uzavriem, nejdem medzi ľudí a snažím sa bojovať sama so sebou, aby som to neprenášala na okolie,“ hovorí o živote s roztrúsenou sklerózou Veronika. Psychická pohoda je podľa nej pri chorobe najdôležitejšia. Dodala, že nádej jej prináša každý dobrý, slnečný deň, a tiež lekári s dobrým prístupom k pacientovi. „Neurologička Darina Slezáková mi dala úplne iný pohľad na život. A vďaka nej som na tom tak, ako som,“ ocenila svoju lekárku.



Do budúcnosti sa Veronika pozerá pozitívne. „Chcem žiť plnohodnotný život, robiť všetko, čo ma baví, keď zvládam, a nevzdávať sa. A byť najlepšou matkou aj napriek hendikepu,“ podelila sa o svoje plány.