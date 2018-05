Reportéri bez hraníc vyzvali políciu, aby vrátila Holcovej mobil

Keď česká novinárka odmietla odhaliť svoje zdroje, polícia jej predložila príkaz špeciálneho prokurátora na skonfiškovanie smartfónu za účelom získať z neho údaje.

Paríž 17. mája (TASR) - Mimovládna organizácia na ochranu novinárov a zamestnancov médií Reportéri bez hraníc (RSF) odsúdila skonfiškovanie smartfónu českej investigatívnej novinárky Pavly Holcovej slovenskou políciou, ktorá vyšetruje vraždu novinára Jána Kuciaka. RSF vo vyhlásení požaduje vrátenie telefónu aj jeho obsahu a vyzýva slovenskú políciu, aby sa "zameriavala v práci na to, čo sa od nej očakáva, a nie na nesúvisiace ciele".



Holcovú, ktorá pracuje pre České centrum pre investigatívnu žurnalistiku (CCIZ), zavolala v utorok polícia na stretnutie a žurnalistka dúfala, že poskytne informácie, ktoré možno pomôžu pri vyšetrovaní Kuciakovej vraždy z februára. Holcová a Kuciak spolupracovali v rámci Projektu na sledovanie korupcie a organizovaného zločinu (OCCRP).



Utorkové stretnutie sa však zmenilo na vypočúvanie, uviedli vo štvrtok v aktualizovanom vyhlásení RSF. Holcovú vypočúvali policajti osem hodín a chceli poznať nielen obsah správ, ktoré si vymieňala s Kuciakom - pričom ich už sama dobrovoľne poskytla - ale tiež správ, ktoré si vymieňala s inými kontaktmi, hoci nemali žiadnu prípadnú spojitosť s vraždou, napísali RSF.



Keď Holcová, ktorá ako členka OCCRP pracuje na citlivých prípadoch, odmietla odhaliť svoje zdroje, polícia jej predložila príkaz špeciálneho prokurátora na skonfiškovanie smartfónu za účelom "získať z neho údaje".



Šéfka RSF pre EÚ a Balkán Pauline Adesová-Mevelová vyhlásila: "Vyzývame slovenskú políciu, aby Pavle Holcovej vrátila telefón, ktorý jej zadržala s úradným odôvodnením vytiahnuť z neho informácie, ktoré im už dala."



Podľa ďalších slov predstaviteľky RSF sa polícia nemá zameriavať na nesprávne ciele. "Nutnosť vyšetriť dvojnásobnú vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice nesmie byť použitá ako zámienka pre obťažovanie investigatívnej novinárky a jej zdrojov, ktorých ochrana musí byť zaručená," uviedla Adesová-Mevelová.



Slovensko prudko kleslo v najnovšom rebríčku RSF, Indexe hodnotiacom slobodu tlače vo svete, a v súčasnosti je na 27. mieste spomedzi 180 krajín, dodala organizácia so sídlom v Paríži. Vražda Kuciaka, ktorý by mal vo štvrtok 28 rokov, zdôraznila množstvo problémov, ktorým novinári na Slovensku čelia, napísali RSF.