RTVS bude mať zastúpenie na prestížnom európskom festivale Eurosonic

Bratislava 16. januára (TASR) - Na najväčšom európskom showcaseovom festivale Eurosonic 2019, ktorý sa koná 16. až 21. januára v holandskom Groningene, bude mať zastúpenie aj RTVS. Rádio_FM bude na prestížnom podujatí reprezentovať projekt Isama Zing. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Cieľom festivalu, na ktorý sa každoročne akredituje vyše 4000 hudobných profesionálov a viac ako 400 zástupcov európskych festivalov, je zviditeľniť hudobnú pestrosť a rozmanitosť umelcov z rôznych krajín Európy. Aktuálny ročník je zameraný na slovenskú a českú hudobnú scénu. Vďaka členstvu RTVS v Európskej vysielacej únii (EBU) mohlo slovenského zástupcu nominovať tiež Rádio_FM.



"Projekt Isama Zing, za ktorým stojí Jonatán Pastirčák, reprezentuje súčasnú post-žánrovú elektroniku. Chceli sme ho do Holandska poslať ešte skôr, ako zožal pozitívne reakcie odborníkov na festivale SHARPE," povedala šéfdramaturgička Rádia_FM Janka Imrichová. "Teší nás, že ďalší z desiatky slovenských hudobníkov, ktorí prešli cez výberové sito hudobných dramaturgov Eurosonicu, sú známi aj z nášho vysielania. Či už ide o Katku Málikovú, The Ills, Nvmeri alebo B-Complexku," pripomenula Imrichová.



Rádio_FM bude dianie na Eurosonicu mapovať vo svojom vysielaní živými vstupmi z festivalu, na sociálnych sieťach i v záverečnej veľkej reportáži.



Eurosonic každý rok vyberá takzvané focus countries, teda krajiny, na ktorých hudobnú scénu kladie špeciálny dôraz. Doteraz sa na ňom slovenskí umelci objavovali pomerne málo. Možnosť prihlásiť sa na aktuálny ročník najväčšieho európskeho festivalu využilo viac než 130 slovenských umelcov a kapiel. V Groningene sa ich nakoniec predstaví desať - Isama Zing, Autumnist, Katarína Máliková, Tittingur, Nvmeri, B-Complex, Our Stories, The Ills, Thisnis a Möbius.