RTVS by mohla dostať takmer 21,5 mil eur ako náhradu za znížené príjmy

Bratislava 20. mája (TASR) - RTVS by ešte v prvom polroku 2019 mohla zo štátneho rozpočtu dostať ďalších 21.381.120 eur ako čiastočnú kompenzáciu výpadku príjmov, ktorý jej spôsobili sociálne opatrenia upravujúce výšku takzvaných koncesionárskych poplatkov pre niektoré skupiny osôb. O návrhu z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR by mala vláda rozhodnúť na svojom utorkovom (21. 5.) rokovaní.



MK v dôvodovej správe poukázalo na fakt, že od začiatku účinnosti novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (1. 1. 2013), spôsobilo oslobodenie od úhrady v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a zníženia sumy úhrady na polovicu pre dôchodcov a ľudí v hmotnej núdzi, výpadok v príjmoch RTVS v odhadovanej výške 128.286.720 eur. Suma navrhnutá pre kompenzáciu sa rovná odhadovanej výške výpadku v príjmoch za jeden rok.



Zo sumy 21.381.120 eur tvorí 13.363.200 eur oslobodenie od úhrady pre osoby ŤZP (RTVS ich eviduje približne 240.000). Ďalších 7.878.720 eur je suma, ktorá ročne predstavuje zníženú úhradu pre približne 283.000 platiteľov - poberateľov dôchodkových dávok a 139.200 eur je odhadovaný výpadok v dôsledku zníženej výšky úhrady pre približne 5000 evidovaných osôb v hmotnej núdzi.



"Objektívna strata vo výnosoch RTVS v súvislosti s rozsahom oslobodenia od platenia úhrady, ako aj skutočnosť, že výška úhrady patrí medzi najnižšie v rámci Európskej únie, spôsobuje, že RTVS nemôže bez pomoci štátu vyriešiť finančnú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku nepriaznivých hospodárskych výsledkov za ostatné roky," ozrejmuje MK v dôvodovej správe. Rezort pripomína, že už v minulosti žiadal vládu o takúto kompenzáciu výpadku úhrad, pričom vláda to svojimi uzneseniami v rokoch 2009 a 2011 akceptovala ako systémové riešenie.



Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov RTVS budú upravené v zmluve uzatvorenej medzi rezortom kultúry a RTVS. Alokácia uvedených finančných prostriedkov je plánovaná v rámci výdavkovej časti rozpočtu RTVS.