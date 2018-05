Takmer 50 zamestnancov RTVS vyjadrilo listom podporu svojim kolegom

Vedenie spravodajstva RTVS v piatok ukončilo spoluprácu so štvoricou externých pracovníkov spravodajstva RTVS, keď im nepredĺžilo zmluvy.

Bratislava 3. mája (TASR) - Takmer 50 zamestnancov a spolupracovníkov verejnoprávneho RTVS vyjadrilo podporu svojim kolegom zo spravodajstva. Urobili tak prostredníctvom otvoreného listu, pričom zastúpenie má medzi nimi napríklad Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Patria, Rádio Devín či Rádio_FM, ale tiež odbor vlastnej tvorby či odbor hudby a špecializovaných programov.



"Umlčanie kritických hlasov, degradovanie na nižšie pozície, vyhrážanie sa žalobami, vyvíjanie tlaku na 'dobrovoľný' odchod zo zamestnania, prepúšťanie bez porušenia pracovnej disciplíny, ohováranie a znevažovanie v médiách, pretláčanie nepravdivých alebo neoverených informácií do spravodajských vstupov - na toto nie sme v RTVS zvyknutí a zvykať si ani nechceme," uvádza sa v liste.



Kolegom zároveň poďakovali za ich nasadenie a profesionalitu, ktorými mali pozdvihnúť dôveryhodnosť spravodajstva RTVS. "Poznáme vašu prácu, osobne poznáme vás a dôverujeme vám. Chceme, aby ste vedeli, že pri vás stojíme a podporujeme vás vo vašej práci v boji za pravdu a novinársku slobodu," píše sa ďalej v otvorenom liste.



Vedenie spravodajstva RTVS v piatok (27.4.) ukončilo spoluprácu so štvoricou externých pracovníkov spravodajstva RTVS, keď im nepredĺžilo zmluvy. RTVS skonštatovala, že viacerým redaktorom skončila dohoda o externej spolupráci a vedenie spravodajstva sa rozhodlo, že niektorým z nich ju k danému dňu nepredĺži. V posledných dňoch pribúdajú redaktori, ktorí ukončujú spoluprácu na vlastnú žiadosť. "Napriek tomu, čo sa v médiách objavuje, deklarujem, že spravodajstvo RTVS pracuje slobodne," uviedol na štvrtkovom rokovaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Zároveň podotkol, že žiadna politická moc nezasahovala, nezasahuje a nebude zasahovať do vysielania RTVS.