RTVS: Obviňovanie z manipulácie správ podložila SaS dojmami

SAS vo svojom otvorenom liste odoslanom v utorok (15.1.) vyjadruje názor, že súčasná podoba spravodajstva porušuje zákon i štatút RTVS tým, že z verejnoprávneho média robí provládne médium.

Bratislava 16. januára (TASR) – Kritika spravodajstva RTVS zo strany SaS je neopodstatnená, neobsahuje žiadne faktické výhrady, ale, naopak, vychádza z emócií a dojmov. Uviedla to RTVS v oficiálnej reakcii na otvorený list SaS, ktorým liberáli vyzvali Radu RTVS, aby reagovala na "manipulatívne praktiky", ktorých sa má vedenie verejnoprávneho média dopúšťať v spravodajstve.



Telerozhlas sa ohradzuje voči tvrdeniam, že opozícia nedostáva v spravodajstve RTVS priestor na kritiku vlády. Poukazuje pritom aj na to, že názory zástupcov SaS zaznievajú v spravodajských a publicistických reláciách RTVS na dennej báze. "Aktuálne rozloženie politických síl a momentálne personálne obsadenie spravodajstva by nemali iniciovať snahu politikov o zásah do tvorby obsahu verejnoprávneho vysielania," upozornila RTVS. "Nátlak politikov z akéhokoľvek tábora na nezávislé a objektívne verejnoprávne média nie je v súlade s verejným záujmom. Nie je v záujme občanov, aby sa RTVS stala predmetom politického súboja alebo zbierania politických bodov," dodalo vedenie verejnoprávneho vysielateľa.



Podobne sa na stredajšom rokovaní vyjadrili i členovia Rady RTVS. Uzniesli sa, že na tento podnet budú odpovedať písomne, v takej forme, v akej odpovedajú na akýkoľvek podnet platiteľa koncesionárskych poplatkov. Výzvy SaS však považujú za neprimeranú a nelegitímnu snahu politicky ovplyvňovať nezávislé spravodajstvo.



SAS vo svojom otvorenom liste odoslanom v utorok (15.1.) vyjadruje názor, že súčasná podoba spravodajstva porušuje zákon i štatút RTVS tým, že z verejnoprávneho média robí provládne médium. Liberáli sa domnievajú, že spravodajstvo RTVS potláča hlasy opozície a kritikov vlády. "Neproporcionalita však nie je viditeľná len vo výbere respondentov, ale aj v obsahu názorov, aké sa dostanú do vysielania," tvrdia líder SAS Richard Sulík a podpredsedovia strany Jana Kiššová a Ľubomír Galko. Liberáli preto žiadajú členov Rady RTVS, aby sa spravodajstvom zaoberali a "nesledovali len to, čo RTVS odvysielala, ale najmä to, čo neodvysielala a čo ako verejnoprávne médium odvysielať mala".