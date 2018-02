J. Rezník: Odchádzajúcich šéfov spravodajstva plnohodnotne nahradíme

Generálny riaditeľ RTVS zopakoval, že dôvodmi odchodov sú zdravotné a rodinné dôvody

Bratislava 15. februára (TASR)- Ani na moment nenastane situácia, že by ľavá ruka nevedela, čo robí pravá. Týmito slovami generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska Jaroslav Rezník uistil členov Rady RTVS na štvrtkovom rokovaní o tom, že situácia okolo náhrady za odchádzajúcich šéfov spravodajstva RTVS Juraja Rybanského a Borisa Chmela je plne pod kontrolou.



Rezník priznal, že nejde o štandardnú situáciu, nevidí však dôvod dramatizovať dianie. "Intenzívne pracujeme na tom, aby sme mali od 1. marca plnohodnotnú náhradu," odpovedal na otázku podpredsedu Rady Martina Kákoša, či budú uvoľnené posty riešené nástupom nových šéfov, alebo prostredníctvom dočasného poverenia.



Generálny riaditeľ RTVS zopakoval, že dôvodmi odchodov sú zdravotné a rodinné dôvody. To osobne potvrdil aj Rybanský, ktorý vyvrátil mediálne šumy hľadajúce príčiny jeho odchodu v uskutočnených programových zmenách. "Sú to iba špekulácie, resp. konšpirácie, nijako to s mojím odchodom nesúvisí," uviedol Rybanský. Je presvedčený, že medzi ním a šéfom RTVS bude i naďalej vládnuť korektný a slušný vzťah, tak ako tomu bolo doteraz.



O dohode na ukončení spolupráce medzi RTVS a doterajším riaditeľom Sekcie spravodajstva a publicistiky Jurajom Rybanským a vedúcim Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Borisom Chmelom k 28. februáru informoval verejnoprávny vysielateľ 5. februára. V prípade Rybanského uviedol zdravotné a v prípade Chmela súkromné dôvody.