RTVS odvysiela 10 hodín diskusií s kandidátmi na europoslancov

Štruktúrované rozhovory, zamerané na význam a právomoci Európskeho parlamentu a na aktuálne politické, ekonomické a zahraničnopolitické otázky sa budú realizovať od 6. do 22. mája.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysiela v televíznej aj rozhlasovej časti desať hodín rozhovorov a diskusií s kandidátmi na poslancov do Európskeho parlamentu. Poradie, v akom sa 31 politických subjektov bude prezentovať verejnosti, vyžrebovala RTVS v stredu za prítomnosti notárky. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Štruktúrované rozhovory, zamerané na význam a právomoci Európskeho parlamentu a na aktuálne politické, ekonomické a zahraničnopolitické otázky, ktoré rezonujú na celoeurópskej úrovni, sa budú realizovať od 6. do 22. mája. Jednotka ich odvysiela po Správach RTVS od 16.25 h. a Rádio Slovensko zo záznamu vždy v daný deň od 19.05 h. Moderovať ich budú Stanislav Lažo, Petronela Vavreková, Martina Orságová, Anna Síposová a Martin Hílek.



Od 13. do 22. mája si okrem toho diváci a poslucháči RTVS môžu pozrieť a vypočuť diskusie s kandidátmi na poslancov z jednotlivých politických zoskupení. Televízna Dvojka ich naživo prinesie od 21.05 h. a Rádio Slovensko zo záznamu po 23.00 h. Rozhovory budú viesť Tamara Lištiaková, Miroslav Frindt, Martina Kvačkajová a Marek Makara.