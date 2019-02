RTVS odvysiela rozhovory s kandidátmi na prezidenta

Každý pracovný deň dostane priestor iná trojica kandidátov na základe vyžrebovaného poradia.

Bratislava 6. februára (TASR) - V súvislosti s blížiacou sa voľbou prezidenta SR pripravuje RTVS rozhovory s kandidátmi na tento post. Vysielať ich bude každý pracovný deň od 18. februára do 8. marca vo svojom televíznom i rozhlasovom vysielaní.



"Vytvorili sme všetkým prezidentským kandidátom férový, vyvážený a dôstojný priestor na to, aby sa predstavili verejnosti," uviedla Hana Lyons, vedúca Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky.



Každý pracovný deň dostane priestor iná trojica kandidátov na základe vyžrebovaného poradia. Postupne verejnosti priblížia svoje predstavy o výkone funkcie prezidenta a jeho kompetenciách, čoho sa bude týkať prvý týždeň diskusií. Počas druhého týždňa budú odpovedať na otázky k zahraničnej politike, tretí týždeň bude venovaný domácim témam.



„Okrem profilových rozhovorov so všetkými kandidátmi budeme poslucháčom ponúkať praktické informácie o tom, ako a kto môže ísť voliť, aké bezpečnostné opatrenia môžu očakávať v okolí volebných miestností, povieme viac o úlohe a postavení prezidenta a pripomenieme históriu – teda bývalých prezidentov samostatnej republiky," poznamenal šéf rozhlasového spravodajstva Peter Nittnaus.



Rozhovory odvysiela RTVS na Jednotke o 16.25 h a v Rádiu Slovensko o 19.05 h. Prinesie ich aj Rádio Regina.



RTVS pripravuje taktiež finálové diskusie, ktoré uvedie na Jednotke a v Rádiu Slovensko 11., 12. a 13. marca.