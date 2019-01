RTVS sa opäť stala najzamestnávateľom roka v kategórii médiá

Do hlasovania sa podľa Rusnákovej zapojilo vyše 13.600 respondentov, ktorí rozhodovali o najatraktívnejšom zamestnávateľovi spomedzi takmer 196 nominovaných spoločností.

Bratislava 31. januára (TASR) - Najatraktívnejším zamestnávateľom roka v mediálnej oblasti sa opäť stala RTVS. V siedmom ročníku ankety Najzamestnávateľ roka 2018 obhájila svoje predchádzajúce tri prvenstvá. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Anketu každoročne organizuje spoločnosť Profesia.



RTVS získala prvenstvo v kategórií Médiá, do ktorej sa prihlásilo 18 zamestnávateľov. "Týmto sa potvrdilo, že patríme k jedným z najväčších a najzaujímavejších zamestnávateľov v audiovizuálnej oblasti. Jednou z našich najdôležitejších priorít je nachádzanie talentov, ktorým sa snažíme vytvárať priestor na ich ďalší rozvoj a, samozrejme, si ich aj udržať," uviedol riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Václav Staškovič.



"S uchádzačmi a záujemcami RTVS komunikuje prostredníctvom všetkých dostupných kanálov, vrátane sociálnych sietí. Aktívne spolupracuje so školami, pre ktoré organizuje exkurzie v televíznych a rozhlasových priestoroch," priblížila Rusnáková s tým, že nové talenty RTVS hľadá aj prostredníctvom absolventských praxí a študentských stáží.



Rusnáková doplnila, že v roku 2018 RTVS zaviedla nový systém hodnotenia zamestnancov, ktorý lepšie zohľadňuje vykonávanú prácu. "Tento rok by malo na základe výbornej predchádzajúcej spolupráce s Európskou vysielacou úniou (EBU) začať fungovať regionálne centrum vzdelávania, ktoré bude určené redaktorom a spravodajcom RTVS pre lepšiu prácu v oblasti nových médií," uzavrela hovorkyňa.