RTVS si vo svojom programe pripomenie sviatok sv. Cyrila a Metoda

Jednotka si v piatok (5. 7.) o 10.00 h pripomenie výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu priamym prenosom z národnej Cyrilometodskej púte v Nitre.

Kresťanský sviatok vyzdvihne na prvom televíznom okruhu i dokument 'Zo Zemplína k pápežovi' a tiež biblický príbeh o živote Ježiša. Vo večernom programe to bude takisto romantický príbeh podľa predlohy Karola Wojtylu Klenotníkov obchod, a taktiež umelecké stvárnenie kresťanskej, kultúrnej i politickej misie solúnskych bratov s názvom Cyril a Metod - Apoštoli Slovanov," informovala PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.



Tematické vysielanie na Dvojke sa začne už v predvečer, vo štvrtok (4. 7.) po 20.00 h priamym prenosom slávnostného koncertu Večer ľudí dobrej vôle z Hlavného námestia v Košiciach. Sviatočnú atmosféru podčiarknu aj dokumenty o živote a pôsobení Cyrila a Metoda.



"Vo vysielaní Dvojky bude v piatok rezonovať i Deň zahraničných Slovákov v popoludňajšom programe prostredníctvom folklórneho programu Obrazy z Dolnej zeme, večer zasa pripomenutím koncertu Z Očovej do sveta k nedožitým 80. narodeninám Jána Berkyho Mrenicu st.," dodala Turnerová. V programe nájdu diváci aj viacero dokumentov o významných Slovákoch v zahraničí, napríklad krajanoch v Argentíne, jednom z priekopníkov sklárskej tvorby vo Francúzsku Jánovi Zoričákovi či Ladislavovi Hudecovi, jednom z najvýznamnejších zahraničných architektov v Číne.



V rozhlase prinesie Rádio Slovensko v piatkovom rannom vysielaní rozhovor s biskupom a vojenským ordinárom Františkom Rábekom o náboženskom a duchovnom rozmere cyrilo-metodského odkazu. "Celospoločenský a politický kontext pôsobenia Cyrila a Metoda na Veľkej Morave za vlády kniežaťa Rastislava a v neskoršom období po smrti Cyrila priblíži historička a etnologička Katarína Nádaská," uviedla Turnerová.



Cyrilo-metodskému odkazu sa bude venovať aj Rádio Regina, do svojho programu zaradilo rozprávku čerpajúcu námet zo staroslovienskeho príbehu. Poslucháči si budú môcť vypočuť úryvok z Proglasu v podaní Idy Rapaičovej, ale aj pásmo venované prvému kostolu zasvätenému sv. Cyrilovi a Metodovi v Selciach pri Banskej Bystrici. Turnerová doplnila, že v piatok o 9.05 h sa začne na všetkých troch Reginách priamy prenos sviatočnej rímskokatolíckej svätej omše z Bratislavy.



Tradície budú rezonovať i vo viacerých hudobných i dramatických reláciách Rádia Devín. V nedeľu (7. 6.) v programe Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR) odvysiela Devín o 16.00 h Cyrilometodský koncert s témou Veľkej Moravy v slovenskej hudbe autorov Mirka Krajčiho a Jevgenija Iršaia.