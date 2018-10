RTVS štartuje projekt Najväčší Slovák, novinári hlasovali za Štefánika

Celonárodná anketa o najväčšom Slovákovi odštartuje 1. novembra veľkou nominačnou fázou. V rámci nej bude môcť verejnosť hlasovať za ľubovoľnú slovenskú osobnosť z histórie či súčasnosti.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska štartuje so svojím ťažiskovým projektom Najväčší Slovák. Celonárodnú anketu, ktorá vyvrcholí 1. mája budúceho roka, predstavili na utorkovej tlačovej konferencii na Bratislavskom hrade, kde si prítomní novinári mohli ako prví vybrať "svojho" najväčšieho Slováka.





Projekt je licencovaným formátom BBC upraveným na slovenské špecifiká. "Keď BBC začiatkom roka 2002 spustila program Najväčší Brit, za veľmi krátky čas sa stal mimoriadne vášnivo diskutovaným a populárnym seriálom," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník k britskej celonárodnej ankete The Great Britons, ktorej víťazom sa stal Winston Churchill. Licencovaný formát realizovali v 24 krajinách. Nemecká verejnoprávna televízia ZDF bola prvá, ktorá práva na šou prevzala. V novembri 2003 bol za najväčšieho Nemca zvolený Konrad Adenauer. U našich východných susedov si za najväčšieho Čecha zvolili Karla IV.







"Slovenská spoločnosť je už natoľko vyspelá, že dokáže na úrovni, vášnivo, kontroverzne, ale s noblesou debatovať o svojej histórii a veľkých osobnostiach s ňou spojených, o ich pozitívnych, ale aj negatívnych stránkach. Úlohou RTVS je otvárať takéto diskusie na širokej platforme," zdôvodnil Rezník realizáciu projektu, ktorý prvýkrát v hlavnom vysielacom čase na Jednotke prinesie debatu verejnosti a odborníkov o tom, ako sa formovali a kreovali najväčšie osobnosti slovenských dejín.



Celonárodná anketa o najväčšom Slovákovi odštartuje 1. novembra veľkou nominačnou fázou. V rámci nej bude môcť verejnosť do poslednej dekády decembra hlasovať prostredníctvom SMS na číslo 9977 za ľubovoľnú slovenskú osobnosť z histórie či súčasnosti. Už 1. januára 2019 spoznajú diváci počas galavečera prvú stovku a v rámci nej finálnu desiatku osobností. "Budeme ju vyhlasovať podľa abecedného zoznamu, nie podľa počtu hlasov," poznamenal riaditeľ televíznych programových služieb RTVS Marek Ťapák k finálovej desiatke, spomedzi ktorej bude môcť verejnosť hlasovať do 1. mája za svojho favorita.







Ako ďalej informoval, budúcoročnú hlasovaciu fázu bude sprevádzať desiatka večerov vysielaných na Jednotke od 20. februára do 24. apríla. Večery budú venované jednej osobnosti z top desiatky. Každá z nich bude mať svojho obhajcu z radov verejne známych ľudí z rôznych oblastí. Tvrdenia obhajcov, dokresľované počas večera dokumentárnymi snímkami, potom buď potvrdia, alebo vyvrátia dvaja odborníci v diskusii, ktorú bude moderovať Štefan Chrappa.



"Veľmi sa teším na ten projekt, aj vzhľadom na to, že sa vraciam ku svojim koreňom, keďže som študoval históriu," priznal producent Peter Núňez. Účasť v projekte, v ktorom sa "história dostane do hlavného vysielacieho času", považuje za výzvu: "Dúfam, že bude televíznym úspechom, budem sa o to veľmi snažiť."



Do projektu bola oslovená Adela Vinczeová. "Vnímam sa ako sprievodca tým programom, aby sa teraz na mňa neupínali otázky a zraky, či som dostatočne podkutá informačne na to, aby som viedla odborné diskusie. Moja úloha bude sprievodná, pozitívne neutrálna, sama sa veľmi rada nechám prekvapiť, kto je pre Slovákov tá najväčšia osobnosť," dodala moderátorka úvodného galavečera a finálového priameho prenosu. V závere tlačovej konferencie tiež oznámila víťaza hlasovania prítomných novinárov, ktorí si za najväčšieho Slováka zvolili M. R. Štefánika. Druhé miesto patrí Ľudovítovi Štúrovi, tretí skončil Jánošík.