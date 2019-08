RTVS začína s rekonštrukciou kľúčových štúdií v televízii i rozhlase

Náklady na stavebné práce a nové technológie predmetných štúdií sa odhadujú na 360.000 eur s DPH.

Bratislava 14. augusta (TASR) – RTVS pokračuje v zásadnej obnove svojho areálu. Po zrekonštruovaní priestorov príručných dielní a skladov v bratislavskej Mlynskej doline, na ktorých sa zrútila časť strešnej konštrukcie, sa v týchto dňoch začala rekonštrukcia havarijného stavu ďalších budov. Ich výsledkom bude rekonštrukcia kľúčových štúdiových blokov v Mlynskej doline i vysielacích štúdií v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici.



"Púšťame sa do rekonštrukcie havarijných stavov, ktorým sa tu dlhé roky nikto nevenoval a bez veľkej pompy obnovujeme televízny aj rozhlasový areál, lebo to považujeme za našu povinnosť,“ uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. "Sú to procesy, ktoré nie sú na prvých stránkach novín, ale ktoré zabezpečia ďalší rozvoj RTVS na najbližšie desaťročia," zdôraznil.



Hovorkyňa verejnoprávneho vysielateľa Erika Rusnáková v tejto súvislosti poukázala na to, že príkladom toho, čo môže spôsobiť dlhodobý investičný dlh, je kritický stav štúdiového a vysielacieho bloku v Mlynskej doline. "Na objektoch, ktoré vznikli v roku 1971 a 1981 ostala doteraz pôvodná fasáda, okná i strecha. Výsledkom je, že do mnohých priestorov zateká, prepadáva sa strecha, alebo sú prehnité stropy, steny a podlahy,“ priblížila.



V štúdiách a réžiách pritom vznikajú nielen samotné programy, ako sú Správy RTVS, O 5 minút 12 či šou Milujem Slovensko. Nakrúcajú sa tam aj filmy a v rámci digitálneho pracoviska sa revitalizujú kultové diela pôvodnej televíznej a filmovej klasiky. "V súčasnom stave je tak ohrozená nielen vysielacia technológia, ale i kultúrne dedičstvo, ktoré súvisí s filmovou tvorbou,“ zdôraznila.



Na oboch blokoch sa kompletne vymení pôvodná hliníková fasáda, okná a opravia strechy. Predpokladá sa, že rekonštrukcia by mala vyjsť na 7,5 milióna eur s DPH. RTVS ich získala prostredníctvom zmluvy so štátom.



V prípade budovy Slovenského rozhlasu pripravuje RTVS rekonštrukciu vysielacích štúdií na 9. poschodí „obrátenej pyramídy“. Na stavebné práce je už vyhlásené verejné obstarávanie. Výsledkom rekonštrukcie má byť moderný nadčasový komplex troch vysielacích štúdií na ploche 200 metrov štvorcových. „Priestor bude možné využiť aj pre živé vystúpenia hudobných kapiel, bude tam tiež dostatok miesta pre televízne kamery v prípade veľkých moderovaných politických diskusií," dodala Rusnáková.



Náklady na stavebné práce a nové technológie predmetných štúdií sa odhadujú na 360.000 eur s DPH.