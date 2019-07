Pozor na správne používanie klimatizácie

Pri nesprávnom nastavení aj vyčistenej klimatizácie hrozia ochorenia dýchacích ciest, opuchy slizníc nosa, prínosných dutín, strata hlasu či astmatické záchvaty.

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - V súvislosti s horúcim letným počasím odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici upozorňujú, že nesprávne zaobchádzanie s klimatizáciou ako časté striedanie rôznych teplôt, neodborné zaobchádzanie s ňou a zanedbávanie pravidelnej údržby, môže vyústiť do poškodenia zdravia.



"Nie všetky klimatizačné systémy majú filter, niektoré vzduch iba ochladzujú a iné dokonalejšie menia kvalitu vzduchu ionizáciou, čistia, upravujú teplotu a vlhkosť vzduchu. Klíma má jednoznačne výhody v tom, že si s jej pomocou vieme upraviť najmä teplotu a vlhkosť vzduchu. A práve tu vznikajú prvé problémy s využívaním klimatizácie najmä na pracovisku, ale aj v domácom prostredí, pretože každý má rozdielne potreby. Vyhovujúca teplota pre jedného môže pre druhého znamenať teplotný diskomfort a zdravotné problémy," uviedla Katarína Slotová z RÚVZ v Banskej Bystrici.



Zdravotné problémy môže podľa jej slov vyvolať nevhodne umiestnená klimatizácia. Ak chladenie nesmeruje do priestoru, ale na človeka. Za mimoriadne dôležité považuje udržiavanie čistoty v klimatizačných zariadeniach, pretože inak sa stávajú zásobárňou prachu, plesní, alergénov a rôznych mikroorganizmov.



"Aby klimatizácia fungovala efektívne a komfortne, musí sa venovať jej údržbe - hlavne filtrom, patričná pozornosť, a to presne podľa odporúčania výrobcu, minimálne však aspoň raz za rok. V priestoroch s celoročným alebo intenzívnym používaním klimatizačných zariadení sa odporúča častejšia kontrola, dvakrát aj štyrikrát ročne. V opačnom prípade hrozí opačný efekt, ako sme pri jej využívaní očakávali, t. j. reálne riziko poškodenia zdravia," podotkla.



Poškodenie zdravia nespôsobuje len neudržiavaná, ale aj nevhodne využívaná a nastavená klimatizácia. Pri nesprávnom nastavení aj vyčistenej klimatizácie hrozia ochorenia dýchacích ciest, opuchy slizníc nosa, prínosných dutín, strata hlasu, astmatické záchvaty, môže sa zhoršiť stav kardiologických pacientov a pacientov s chladovými alergiami.



Klimatizácia vplýva aj na pohybovú sústavu a svalstvo, ktoré sa môže podchladiť, a tým môžu vznikať bolesti kĺbov, stav “seknutej chrbtice” a pod. Značným nebezpečenstvom sú podľa nej aj patogénne baktérie a rôzne spóry, ktoré za zachytia hlavne na filtroch, ale prežívajú aj v celom systéme klimatizácie.



Jednou z najznámejších je legionela, ktorá môže vyvolávať infekcie hrudnej dutiny vo forme atypických zápalov priedušiek a pľúc, ale v rozvinutej forme môže napádať aj ostatné orgány, napr. obličky, slezinu, pečeň, srdce a mozog. Vstupnou bránou infekcie legionelami sú sliznice dýchacích ciest.



Pri ľahšej forme ochorenia sú to podobné príznaky ako chrípka a chrípke podobné ochorenia, ktoré môžu pominúť pri aplikácii bežných liečebných postupov používaných pri akútnych ochoreniach horných a dolných dýchacích ciest. Ťažšia forma ochorenia sa prejavuje systémovými príznakmi, bolesťami hlavy, únavou, suchým kašľom, zimnicou, vysokými teplotami a ťažkým zápalom pľúc.



Podľa Slotovej môže klimatizácia spôsobiť aj rôzne ochorenia vyvolané druhmi baktérií a vírusov, ktoré sa v prostredí s klimatizáciou nachádzajú, na filtroch sa môžu rozmnožovať, a potom sa vo väčších koncentráciách dostávajú späť do ovzdušia. Vznik ochorenia ale nezapríčiňuje len prítomnosť baktérie alebo vírusu v ovzduší, ich koncentrácia a virulencia, ale aj infekčná dávka, doba expozície, celkový zdravotný stav, stav imunitného systému, prítomnosť chronického ochorenia i vyčerpanosť organizmu. Rizikovými skupinami sú deti, starí ľudia, jedinci s oslabenou imunitou, fajčiari, alkoholici a osoby v rekonvalescencii.