Ružička: Bezpečnosť Slovenska je podmienená silou EÚ a NATO

Aj napriek novej dynamike vzťahov medzi členskými štátmi podľa Ružičku Slovensko nemá k členstvu v EÚ a NATO alternatívu.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Jednou z najdôležitejších úloh slovenskej zahraničnej politiky je udržiavať silné postavenie Slovenska v Európskej únii (EÚ) a NATO. Na úvod podujatia Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) 2018 to povedal štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička. "Naša bezpečnosť je podmienená silou týchto organizácií," pripomenul Ružička. Zároveň ocenil, že SR je nielen konzumentom bezpečnosti, ale aktívne spolupracuje na jej zvyšovaní.



"Uvedomujeme si, aké dôležité je chrániť naše hodnoty a zabezpečiť našu bezpečnosť. Aj v prípade Slovenska je udržiavanie obranyschopnosti v dobrej kondícii absolútnou nevyhnutnosťou. Nie preto, že to od nás chcú NATO alebo USA, ale preto, že my sami takú potrebu cítime," vyhlásil Ružička. Dodal, že posilňovanie vlastnej obranyschopnosti zároveň posilňuje aj akcieschopnosť partnerov Slovenska.



Aj napriek novej dynamike vzťahov medzi členskými štátmi podľa Ružičku Slovensko nemá k členstvu v EÚ a NATO alternatívu. "Skôr mám pocit, že musíme lepšie a jasnejšie komunikovať s občanom a deklarovať, kam patríme - hodnotovo aj civilizačne," konštatoval. Slovensko podľa jeho slov nesmie podľahnúť presvedčeniu, že ak nebude chcieť nikomu nič zlé, nič ani nehrozí. "Krajiny, ktoré sú odkázané sami na seba, sú zraniteľnejšie ako krajiny združené v medzinárodných organizáciách," upozornil štátny tajomník.



V tejto súvislosti Ružička poukázal aj na nebezpečenstvo dezinformácií, ktoré sa podľa neho snažia oslabiť demokraciu v Európe. "Ich cieľom je oslabiť vojenské a politické aliancie, a tak prinavrátiť Európu do čias uzavretých hraníc, obmedzeného pohybu, pracovných obmedzení a nedôvery," povedal.



Slovenské bezpečnostné fórum je jedna z najväčších bezpečnostných konferencií na Slovensku, v súčasnosti prebieha jeho 12. ročník. Záštitu nad ním prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajdák (nominant Smeru-SD). K slovenskej bezpečnosti sa na ňom vyjadria predstavitelia ministerstiev, diplomati aj akademici. Priestor v jednom z panelov dostanú aj mladí lídri.