Ružička: EÚ by mala v otázke ďalšieho rozširovania konať strategicky

Berlín 4. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala v otázke rozširovania konať strategicky a mať dostatok odvahy prijímať politické rozhodnutia, ktoré neovplyvnia len budúcnosť regiónu západného Balkánu, ale aj globálne postavenie EÚ. Povedal to v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR František Ružička počas pracovnej návštevy v hlavnom meste Nemecka, kde rokoval s Uwem Corsepiom - poradcom kancelárky Angely Merkelovej pre zahraničnú politiku. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.



Témami ich rozhovorov boli najmä príprava Strategickej agendy stanovujúcej priority EÚ na ďalších päť rokov, budúci rozpočet EÚ či otvorenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom.



"Najlepším nástrojom na stabilizáciu nášho susedstva je udržanie kredibilnej politiky rozširovania. Pokiaľ EÚ nebude reflektovať pozitívny vývoj v regióne jasným odkazom k otvoreniu prístupových rokovaní, sami oslabíme úniu v očiach našich najbližších partnerov," povedal Ružička.



Varoval, že "dnes sú viaceré krajiny na východ od Európy pripravené prebrať naše strategické miesto v regióne".



"V tejto súvislosti je rozhodujúca pozícia Nemecka, ktoré zohrávalo kľúčovú rolu aj pre krajiny strednej Európy v napĺňaní ich európskych ašpirácií pred 15 rokmi," dodal.



Ružička sa v Berlíne stretol aj so svojím rezortným partnerom Michaelom Rothom a spoločne otvorili diskusné fórum V4 + Nemecko organizované neziskovou organizáciou Aspen Istitute. Štátny tajomník Ružička vyzdvihol i potrebu intenzívnej spolupráce krajín strednej Európy s Nemeckom nielen v hospodárstve, ale aj v politickej oblasti.