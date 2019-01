Ružička: EÚ vidí širokú škálu možností, ako pomôcť partnerom z AÚ

Ide o rozvoj obchodných vzťahov a investícií, podporu digitalizácie afrických ekonomík, riešenie migrácie a spoločnú podporu pre multilateralizmus.

Brusel 22. januára (TASR) - Slovensko víta snahy o užšiu spoluprácu medzi Európskou úniou (EÚ) a krajinami Africkej únie (AÚ). Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička to uviedol pre TASR po skončení utorňajších rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci s ministrami zahraničných vecí AÚ v Bruseli.



Podľa Ružičku išlo o prvé stretnutie tohto druhu na úrovni šéfov diplomacií z EÚ a AÚ. Spresnil, že spoločné komuniké, ktoré vzišlo z bruselských rokovaní, sa venuje viacerým dôležitým oblastiam vzájomnej spolupráce. Ide o rozvoj obchodných vzťahov a investícií, podporu digitalizácie afrických ekonomík, riešenie migrácie a spoločnú podporu pre multilateralizmus.



Ružička upozornil, že snahy EÚ týkajúce sa riešenia migrácie v Afrike sú v súlade s politikou, ktorú dlhodobo prezentuje a presadzuje aj Slovensko, a tou je podpora spolupráce s krajinami pôvodu migrantov a tranzitnými krajinami.



"Vidíme tu aj širšiu možnosť, že týmto krajinám pomôžeme v ekonomickom rozvoji, aby sme zlepšili kvalitu života ich občanov, aby sme im pomáhali chrániť si vlastné hranice a územie, aby sme s nimi mali vytvorenú právnu bázu," opísal situáciu Ružička. Zároveň dodal, že dôležitá je z tohto hľadiska aj spolupráca v oblasti vzdelávania, pretože mladý a vzdelaný človek, ktorý má perspektívu v mierovej krajine, má menej dôvodov na to, aby hľadal prácu či lepšie životné podmienky inde vo svete.



Slovenský diplomat upozornil na snahy EÚ pomôcť africkému kontinentu preskočiť jedno celé vývojové obdobie, aby sa napríklad namiesto ťažkého priemyslu sústredil na moderné technológie a digitalizáciu ekonomík. Podľa jeho slov má Afrika potenciál na to, aby preskočila určité vývojové etapy pri zavádzaní technológií a znížila tak mieru rozdielov vo vývoji, ktorá v súčasnosti existuje medzi Afrikou a ďalšími regiónmi sveta.



Ministerské rokovania EÚ - AÚ boli aj vhodnou príležitosťou pripomenúť konkrétnu pomoc, ktorú členské krajiny EÚ venujú krajinám v oblasti Afrického rohu, a to cez projekty, ktoré majú pomôcť znížiť tlak v krajinách pôvodu migrácie. Ružička spomenul aj pomoc niektorým krajinám severnej Afriky, napríklad Tunisku, pri implementácii niektorých reforiem a už tradičnú pomoc pre Keňu.



"Myslím si, že síce sme skromný donor, ale určite sme darca, ktorý nenesie na sebe záťaž minulosti a nemá žiadne skryté záujmy, jedine tie, aby sme pomohli týmto partnerským krajinám riešiť problémy, ktoré mali niekoľko desaťročí," vysvetlil Ružička.



(spravodajca TASR Jaromír Novak) svi