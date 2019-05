Rada upozornila RTVS na porušenie zákona, začala aj viacero konaní

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zároveň začala viacero správnych konaní. Niektoré z nich súvisia s možným ovplyvňovaním voličov pred marcovými prezidentskými voľbami.

Bratislava 22. mája (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na stredajšom zasadnutí upozornila RTVS na porušenie zákona, a to za porušenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovania názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. Dôvodom je, že 27. novembra 2018 odvysielala príspevok Spor Ukrajina-Rusko v programe Správy RTVS. TASR o tom informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ivana Furjelová.



RVR zároveň začala viacero správnych konaní. Niektoré z nich súvisia s možným ovplyvňovaním voličov pred marcovými prezidentskými voľbami, a to v prospech alebo v neprospech kandidáta.



Takéto konania začala rada voči RTVS, a to pre možné porušenie zákona o volebnej kampani, ku ktorému mohlo dôjsť 13. marca odvysielaním vyhlásenia predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) k nadchádzajúcim voľbám prezidenta SR. Taktiež voči TV LUX, pre možné porušenie zákona o volebnej kampani, ku ktorému mohlo dôjsť 10. marca odvysielaním programu Svätá omša. V tejto veci vedie RVR správne konanie aj voči vysielateľovi televízie TA3. K porušeniu zákona o volebnej kampani mohlo v televízii TA3 dôjsť 13. marca odvysielaním programu Správy.