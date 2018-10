RVR zmonitoruje spravodajské a publicistické relácie

Rada pre vysielanie a retransmisiu bude monitorovať aj mimoriadne predvolebné diskusné programy.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) bude od soboty (20.10.) až do komunálnych volieb (10.11.) monitorovať spravodajské a publicistické relácie, ako aj mimoriadne predvolebné diskusné programy. Informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



"Rada pre vysielanie a retransmisiu bude vykonávať špecializovaný monitoring zameraný na dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane a počas konania volieb," uviedla. Popri plánovanom monitoringu bude Rada vysielanie kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.



Michelčíková pripomína, že špecializované diskusné programy s kandidátmi na primátorov, starostov či komunálnych poslancov môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom sa 21. deň predo dňom konania volieb a končiacim sa 48 hodín predo dňom ich konania, teda od 20. októbra do 7. novembra. "Diskusné programy musia byť vysielané tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z kandidátov znevýhodnený," doplnila hovorkyňa.



Vysielanie diskusných programov je počas 48-hodinového moratória zakázané. Nesmú sa vysielať ani informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. "Volebné moratórium pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako aj v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie platí až do skončenia hlasovania, teda v období od 8. novembra (od 7.00 h) do 10. novembra 2018 (do 22.00 h)," informovala hovorkyňa RVR.



Moratórium platí aj pre zverejňovanie volebných prieskumov. Zákaz je dva týždne pred voľbami až do skončenia hlasovania v deň konania volieb. "Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov prieskumov je teda 26. november do polnoci," doplnila.



Zákon tiež zakazuje vysielať politickú reklamu v rozhlase a televízii. "Na internetových vysielateľov, ktorí programovú službu vysielajú výhradne prostredníctvom internetu a na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa toto obmedzenie nevzťahuje," poukázala Michelčíková.