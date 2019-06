Őry:SMK bude rokovať so stranami, ktoré môžu zastúpiť komunitu maďarov

Ako pre TASR uviedol predseda Republikovej rady SMK Peter Őry, strana hľadá stratégiu a technické riešenie, ako dosiahnuť vo voľbách čo najlepší výsledok

Trstice 29. júna (TASR) – Republiková rada Strany maďarskej komunity (SMK) rokovala v sobotu v Trsticiach. Okrem zhodnotenia výsledkov volieb do Európskeho parlamentu bola hlavnou témou zasadnutia príprava na budúcoročné voľby do Národnej rady SR.



Ako pre TASR uviedol predseda Republikovej rady SMK Peter Őry, strana hľadá stratégiu a technické riešenie, ako dosiahnuť vo voľbách čo najlepší výsledok. „Padlo rozhodnutie, že sa začnú rokovania s inými politickými stranami, aby bolo možné zabezpečiť čo najširšie zastúpenie našej komunity v parlamente, či už to bude formou koalície alebo pomocou iného technického riešenia,“ uviedol Őry.



Podľa jeho slov sa SMK chystá rokovať so všetkými relevantnými stranami. „Určite do toho portfólia nepatria extrémistické strany a neočakávame, že by sme dostali pozvánku na rokovania napríklad od SNS,“ povedal Őry, podľa ktorého nie je pravdepodobná ani spolupráca so stranou Smer-SD. „My sa chystáme rokovať s demokratickými stranami, s opozičnými stranami a so subjektmi, ktoré dokážu zastupovať maďarskú komunitu. Nechcem konkretizovať, ale je zrejmé, že je tu veľká požiadavka na to, aby došlo k zmene vládnej garnitúry v Slovenskej republike po parlamentných voľbách,“ zdôraznil.



Podľa jeho slov SMK nevylučuje ani stretnutie a rokovanie so stranou Most-Híd. Ponuku jej predsedu Bélu Bugára, aby členovia iných strán šli do volieb na kandidátke Mosta-Híd, však odmietol. „Rokovať sa chystáme s každou stranou, ale to, aby naši členovia šli na kandidátku inej strany a šli do volieb vo farbách nejakého iného politického subjektu, nie je priechodné,“ povedal Őry.