Š. Harabin odovzdal hárky s podpismi na svoju prezidentskú kandidatúru

Predseda parlamentu má sedem dní na to, aby uznal Harabinovu registráciu do prezidentských volieb. Dovtedy Harabin môže vykonávať svoju profesiu sudcu na najvyššom súde.

Bratislava 18. januára (TASR) - Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin odovzdal v piatok ráno na pôde Národnej rady (NR) SR hárky s 31.993 podpismi potrebnými na jeho prezidentskú kandidatúru.



Harabin nemieni použiť v prezidentskej kampani podľa vlastných vyjadrení "ani jeden bilbord". "To bude najlacnejšia kampaň, aká kedy bola na Slovensku," uviedol s tým, že chce do nej investovať "čo najmenej" pomocou transparentného účtu. Zaručil sa, že ho "oligarchovia financovať nebudú".



Harabin chce voľby vyhrať, a nie kupčiť s tým, či sa vzdá, alebo nevzdá v prospech niekoho. Ostatných kandidátov označil ako tých, ktorí nemajú "ani atribúty na starostu najmenšej obce na Slovensku".



Taktiež zdôraznil, že je "občianskym kandidátom bez akéhokoľvek rokovania s politickými stranami". Víta však podporu voličov všetkých politických strán. Do volieb ide "s víziou zachrániť štát, zachrániť kresťanskú slovenskú rodinu a zaviesť poriadok v štáte". "Aby sa aj bežní občania dovolali práva a neboli šikanovaní svojvôľou ktoréhokoľvek štátneho úradníka," dodal.



Voľby prezidenta SR sa budú konať 16. marca. V prípade nezvolenia hlavy štátu v prvom kole sa uskutoční druhé, ktoré sa bude konať 30. marca.