S. Petrík chce, aby mali doktorandi nárok na sociálne poistenie

Bratislava 22. októbra (TASR) – Na Slovensku nemá nárok na sociálne a dôchodkové poistenie, a teda ani na materskú dovolenku, zhruba 8000 študentov denného doktorandského štúdia. Uviedla to počas tlačovej konferencie poslankyňa Národnej rady (NR) SR Simona Petrík (nezaradená). Zmeniť to chce spolu s poslancom NR SR Miroslavom Beblavým (nezaradený) návrhom zákona, ktorý zavádza sociálne poistenie pre doktorandov v dennom štúdiu.



Podľa Petrík by mali doktorandky nárok na materské dovolenky, rovnako by sa im doktorandské štúdium započítavalo do dôchodku. Doplnila, že keď doktorandi napríklad ochorejú, budú mať nárok na pracovnú neschopnosť. Petrík vysvetlila, že doktorandi v dennej forme štúdia sú považovaní z časti za študentov, a preto sa na nich nevzťahuje Zákonník práce. "Mnohí doktorandi trávia na pracovisku denne šesť až osem hodín denne a žiadnym spôsobom sa to neodrazí v ich sociálnej ochrane či v starobe pri dôchodku. Rovnako nemajú mladé doktorandky v prípade, že otehotnejú, nárok na materské, len na rodičovský príspevok. Založenie rodiny tak mladí ľudia odkladajú," povedala Petrík.



Beblavý považuje náklady na toto opatrenie skôr za investíciu ako výdavok. "Návrh bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy ročne vo výške približne 800.000 eur. Toto opatrenie však v konečnom dôsledku bude pre štátny rozpočet pozitívny. Je to skôr investícia ako výdavok, pretože doktorandi nebudú musieť odkladať rodinu na neskôr a vznikne tým priestor, aby mali viac detí," povedal Beblavý. Podľa neho si rodiny na Slovensku zaslúžia prioritný prístup a rodinná politika by sa mala stať osobitnou kapitolou v programovom vyhlásení vlády.



Návrh zákona je súčasťou Koncepcie rodinnej politiky. Ide o programový dokument strany Spolu – občianska demokracia. Momentálne je dokument otvorený verejnosti na pripomienkovanie.