Advokátska komora: Novela skracujúca prax koncipienta je protiústavná

Bratislava 9. februára (TASR) - Novela zákona o advokácii, ktorá skracuje prax advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky, je podľa Slovenskej advokátskej komory (SAK) zjavne protiústavná. Je totiž retroaktívna. Napriek tomu bude SAK rešpektovať platný právny stav až do prípadného rozhodnutia Ústavného súdu SR. Uviedla to SAK v stanovisku.



Právnu normu schválila Národná rada SR 31. januára, ale s tým, že účinnosť zákona je už od 1. januára. Predkladateľ Gábor Grendel z OĽaNO sa pokúšal účinnosť ešte pred celkovým schválením novely posunúť na september. Parlament jeho návrh ale neschválil a odobril zákon so spätnou účinnosťou.



Prezident SR Andrej Kiska túto právnu normu následne odobril svojim podpisom. Hlava štátu má právo, ak sa jej niečo v zákone nepozdáva, vrátiť ho parlamentu, aby ho prípadne upravil.



V súvislosti s účinnosťou SAK poukazuje na rozhodnutie ÚS SR z roku 1996 v rovnakej veci. Súd konštatoval, že "spätné pôsobenie zákona nie je v súlade s ústavou a novela zákona ako celok bola vyhlásená za protiústavnú". SAK dodáva, že princípom právneho štátu zodpovedajú iba také zákony, ktoré nepôsobia spätne.



Zároveň avizuje, že urobí všetko pre to, aby vedela zabezpečiť riadnu aplikáciu schválenej novely. Upozorňuje však, že môže dôjsť k vážnym problémom vzhľadom na nezohľadnenie pripomienok SAK v legislatívnom konaní.



"Vzdelávací a skúšobný systém advokátskych koncipientov je nastavený na obdobie piatich rokov a pri náhlej nesystémovej zmene prakticky bez akéhokoľvek času na prípravu personálnych a materiálno-technických kapacít, nebude možné administratívne zvládnuť všetky potrebné procesy v zmysle zákonných lehôt, čo môže viesť k porušovaniu novovzniknutých práv na vykonanie advokátskych skúšok," uzavrela SAK.