Saková a Lajčák otvorili konferenciu riadiacich volebných orgánov

Bratislava 27. júna (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) otvorili vo štvrtok v Bratislave 16. európsku konferenciu riadiacich volebných orgánov. Vo svojich prejavoch obaja akcentovali transformáciu Slovenska z totalitného štátu na demokratický režim, čo spôsobilo aj zmenu volebného systému.



"Slovensko prešlo od roku 1989 výraznými zmenami," uviedla Saková. Tie zmeny sa podľa nej finálne transformovali do legislatívy z roku 2014, keď nový volebný zákon vytvoril "profesionálnu a nezávislú Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán."



Dodala, že transparentnosť volieb a možnosť overenia každého hlasovacieho lístka "je v prípade sporu v kombinácii s elektronickými zápisnicami veľmi dobrý spôsob, ako presvedčiť voliča, že bol jeho hlas započítaný správne."



Minister Lajčák vo svojom prejave tiež ocenil demokratický vývoj Slovenska od Nežnej revolúcie, avšak varoval pred ohrozením demokracie. "Bolo by mylné domnievať sa, že demokracia získaná je demokracia navždy daná. Naopak, je krehká, má veľa nepriateľov a jej základné výdobytky treba chrániť, pretože sa na ne útočí z mnohých strán. Na voľby obzvlášť." Pokračoval, že tento útok prebieha pomocou zavádzania, populistickej rétoriky, ale aj využitím moderných technických prostriedkov. "Dezinformácie, ľahostajnosť k pravde, neúcta k expertíze. To všetko znova aktivizuje extrémne myšlienky a spochybňovanie demokratických inštitúcií", spresnil Lajčák.



V súvislosti s tým, vyzdvihol prácu organizácií, ako sú Rada Európy a jej Benátska komisia, "ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri zosúlaďovaní ústavných textov krajín strednej a východnej Európy so základnými normami moderných demokracií". Lajčák takisto ocenil v súvislosti s ochranou volieb prácu Európskej únie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.