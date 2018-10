Saková: Migrantov treba odradiť od vyplávania do EÚ

Nariadenie o európskej a pohraničnej stráži bolo jednou z hlavných tém piatkových diskusií ministrov vnútra členských krajín Európskej únie.

Brusel/Luxemburg 12. októbra (TASR) – Európska komisia navrhuje, aby Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) od roku 2020 tvoril zbor v počte 10.000 operačných pracovníkov. Uviedla to v piatok ministerka vnútra SR Denisa Saková po skončení rokovaní Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Luxemburgu.



Saková zdôraznila, že je potrebné zvýšiť ochranu vonkajších hraníc EÚ a preto Slovensko vníma niektoré prvky návrhu eurokomisie pozitívne.



"Hlavnou témou bolo, že Frontex bude podporovať členské krajiny v prípade riešenia migračnej krízy, ale nebude suplovať ich úlohy v prípade ochrany hranice," opísala rokovania Rady ministrov.



V tejto súvislosti upozornila na riziko, že národné polície členských krajín Únie by mohlo opustiť veľa "skúsených kolegov, ktorí nám budú chýbať". Podľa jej slov tieto negatívne dopady by mali byť maximálne obmedzené.



Aktuálny návrh predvída, že Slovensko by malo do stáleho zboru Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže prispieť približne 200 príslušníkmi. Saková pripomenula, že od roku 2015, keď vypukla migračná kríza, Slovensko vyslalo okolo 400 expertov na posilnenie hliadok kontrolujúcich hranice do krajín západného Balkánu (Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko). Vyjadrila pritom pripravenosť ponúkať takúto pomoc aj naďalej na základe bilaterálnych zmlúv.



Členovia stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ budú môcť - pod vedením členského štátu, do ktorého sú vyslaní, a pod jeho kontrolou - plniť úlohy ako overovanie totožnosti, povolenie alebo odopretie vstupu na vonkajších hraniciach či zachytenie osôb.



"Našim cieľom je obmedziť podnikateľský model pašerákov a zároveň zabrániť smrti migrantov na mori. Jediný spôsob ako to dosiahnuť, je odradiť migrantov od vyplávania. A oni nebudú mať záujem vyplávať iba vtedy, ak budú vedieť, že sa nedostanú do EÚ," opísala situáciu Saková. Riešenie tejto otázky vidí najmä v spolupráci s krajinami, z ktorých migranti do Európy prichádzajú. Ako pozitívnu v tomto smere vyzdvihla spoluprácu EÚ s Egyptom či Marokom.



Od začiatku roka 2018 bolo v krajinách EÚ podaných 443.368 žiadostí o azyl, pričom za rovnaké obdobie v minulom roku to bolo 499.105.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)