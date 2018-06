VIDEO: Saková na schôdzke V4+Rakúsko: Schengen musíme zachovať

Šéf maďarského rezortu vnútra Sándor Pintér podotkol, že čoraz viac európskych krajín nasleduje migračnú politiku vyšehradského zoskupenia.

Budapešť 26. júna (TASR) - Význam kontroly a ochrany vonkajších hraníc Európskej únie v záujme zachovania Schengenu vyzdvihla v utorok v Budapešti ministerka vnútra SR Denisa Saková na schôdzke predstaviteľov rezortov vnútra krajín Vyšehradskej štvorky a Rakúska.







"V rámci migračnej a azylovej politiky chceme efektívne koordinovať a komunikovať s jednotlivými krajinami V4 naše postoje, čo sa týka európskych otázok, ako je napríklad aj reforma centrálneho európskeho azylového systému a najmä Dublinu," povedala Saková v súvislosti s nadchádzajúcim slovenským predsedníctvom vo V4.



"Budeme klásť dôraz na to, aby sme skutočne efektívne vykonávali kontrolu a ochranu vonkajších schengenských hraníc tak, aby sme zachovali Schengen s jeho princípmi taký, aký je, a nepotierali jeho základné vízie," zdôraznila ministerka.



Slovensko chce podľa jej slov efektívne komunikovať s krajinami západného Balkánu a riešiť všetky migračné otázky či prípadné migračné krízy pri znovuotvorení tejto západobalkánskej trasy.



"Chceme komunikovať nielen so Srbskom, nielen s Macedónskom, ale treba sa možno pozrieť aj na Albánsko, Čiernu Horu, aj iné krajiny, ktoré v budúcnosti môžu byť v krátkej dobe atakované novými migračnými vlnami," konštatovala.



Ako dodala, slovenské predsedníctvo sa bude snažiť efektívne vytvoriť aj výstupy v boji proti terorizmu, chce sa sústrediť na zneužitie biologických, chemických, nukleárnych a jadrových zbraní na účely terorizmus a chce tiež efektívne nastaviť aj komunikáciu s krajinami V4 v oblasti boja proti envirokriminalite a kybernetickej kriminalite.



"V neposlednom rade chceme rozvinúť aktivitu efektívnejšej komunikácie v oblasti civilnej ochrany a najmä v lepšom manažovaní síl a prostriedkov, ktoré sa využívajú pri odstraňovaní škôd, ktoré sú spôsobené klimatickými zmenami," uzavrela Saková.



Šéf maďarského rezortu vnútra Sándor Pintér podotkol, že čoraz viac európskych krajín nasleduje migračnú politiku vyšehradského zoskupenia. "V otázke migrácie vládne medzi krajinami štvorky zhoda - preto bolo maďarské predsedníctvo v uplynulom roku také úspešné," dodal.



Poľský minister vnútra a verejnej správy Joachim Brudziňski konštatoval, že krajiny V4 od začiatku prezentovali jasný postoj v sporoch v otázkach migrácie. "Potvrdilo sa, že sme mali pravdu," podčiarkol Brudziňski.



Predstaviteľ rakúskeho ministerstva vnútra Peter Goldgruber vyzdvihol nutnosť ochrany vonkajších hraníc a vytvorenia utečeneckého systému, ktorý by bol funkčný aj v prípade ďalšej krízy.



"Migračnú krízu treba riešiť na vonkajších hraniciach Únie a vo vonkajších krajinách," povedal český veľvyslanec Juraj Chmiel, podľa ktorého posilnenie spolupráce V4 s Rakúskom je dôležité aj z toho hľadiska, že Rakúsko bude čoskoro predsedajúcou krajinou v Rade EÚ.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach