Saková: Policajti Úradu na ochranu ústavných činiteľov majú byť elitou

Bratislava 20. mája (TASR) - Policajti zaradení v Úrade na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) by mali byť elitou. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po zasadnutí parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť s tým, že medializácia situácie ju vyrušuje. Členov výboru chce informovať o výsledkoch inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR začiatkom leta. Riaditeľ úradu Radoslav Štrba skonštatoval, že sa snažia o zastavenie eskalácie napätie. Opozícia Sakovej iniciatívu víta, vyzvala ju, aby v úrade urobila poriadok.



"Je to elitný zbor, kde by mali byť jednotliví zaradení príslušníci Policajného zboru skutočne elitou Policajného zboru. Na druhej strane, musím povedať, že ide o 600-členný útvar z 24.000-členného Policajného zboru," vysvetlila s tým, že je neprípustné, aby 600-členný útvar takto rozvíril hladinu médií.



Dodala, že s riaditeľom ÚOÚČ už prijali opatrenia na zriadenie špeciálnej komisie, ktorá bude dohliadať na riadne aj opravné previerky. Riaditeľ úradu podľa jej slov podal podnet v súvislosti s medializovanými informáciami. Tie mali byť predmetom služobného tajomstva a zverejnené boli bez zbavenia mlčanlivosti.



Na otázky o údajnej šikane na úrade odpovedala, že si počká na výsledky inšpekcie. Riaditeľ úradu dodal, že z jeho pohľadu si svoju prácu robí profesionálne. "To, že sa na veci pozeráme v zmysle zákona, môžu niektorí naši policajti pociťovať ako nátlak alebo že od nich chceme niečo viac. Chceme len to, čo hovoria interné predpisy a zákon," povedal v súvislosti s údajnou šikanou. Na otázky o prípadnom prepúšťaní Štrba odpovedal, že počká na výsledky inšpekcie.



Predseda brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) si myslí, že v úrade sa dejú veci, ktoré by sa diať nemali. Medializáciu problémov tiež nepovažuje za dobrú. "Malo by byť aj profesionálnou cťou jednotlivých členov úradu, aby dodržiavali zákon. Jednou z tých podmienok je, že o svojej práci bez toho, aby boli splnomocnení, hovoriť nesmú," skonštatoval.



"Výsledky fyzických previerok ochrankárov sú veľmi dobré," povedal člen výboru Ľubomír Galko (SaS) v reakcii na informácie, že ochrankári nespĺňajú kritériá. Myslí si však, že v úrade treba urobiť razantné personálne opatrenia voči niekoľkým jednotlivcom vo vedení niektorých sekcií. Riaditeľ úradu podľa opozície nie je dôvodom vzniknutých problémov. "Mám skôr pocit, že riaditeľ chce výsledky inšpekcie použiť ako podklad na to, aby mohol ako riaditeľ vyvodiť zo zákona dôsledky," doplnil Milan Krajniak zo Sme rodina.