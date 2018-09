Saková: Pri zadržaní podozrivých z vraždy Kuciaka zasiahlo 55 kukláčov

Na zásahu sa podľa Sakovej zúčastnili psovodi, pyrotechnici, ostreľovači či medici.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Pri zadržaní podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zasahovalo 55 elitných kukláčov. Informovala o tom ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na sociálnej sieti.



Na zásahu sa podľa Sakovej zúčastnili psovodi, pyrotechnici, ostreľovači či medici. "Podľa šéfa útvaru osobitného určenia išlo o štandardný zásah, ktorý mal hladký priebeh," uviedla a ocenila prácu policajtov.



Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou.



Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť so spomínanou vraždou. Bližšie informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Policajná akcia v Kolárove trvala celý deň. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní.



Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. O prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. októbra.



Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k doterajším výsledkom vyšetrovania.