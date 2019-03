Saková: Rozšírenie možností voliť zo zahraničia naráža na komplikácie

Denisa Saková upozornila na problémy s hlasovaním poštou.

Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa rozšíreniu možnosti voliť zo zahraničia nebráni, upozorňuje však na množstvo procesných prekážok, ktoré sú s touto agendou spojené. "Kým tieto komplikácie, ktoré spomaľujú proces spočítavania hlasov a neúmerne odďaľujú vyhlásenie výsledkov neodstránime, nebudeme sa do toho púšťať," uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na výzvu aktivistov a opozície, aby rezort začal neodkladne pripravovať zmenu príslušnej legislatívy, ktorá by umožnila Slovákom mimo územia SR voliť i v iných ako parlamentných voľbách.



Saková upozornila na problémy s hlasovaním poštou. "Nemôžete zaručiť, kedy to príde, kedy sa to sčíta, môže sa to oneskoriť. Ak budeme rátať s tým, že výsledky budeme mať o pol roka, tak môžeme mať aj takéto formy hlasovania. Ale nebude to jednoducho také promptné sčítavanie hlasov, ako máme v dnešnej dobe,“ zdôraznila.



Rezort si podľa nej všíma aj modely zo zahraničia, napríklad skúsenosti Estónska pri elektronickom hlasovaní. Saková si však nemyslí, že elektronické hlasovanie je riešením, po ktorom je potrebné automaticky siahnuť. "Vzhľadom na to, že tie obrovské náklady, ktoré treba vynaložiť na to, aby sme raz vedeli elektronicky hlasovať, si nemyslím, že výkon je priamo úmerný nákladu," zdôraznila.



Predstavitelia opozície a zástupcovia iniciatívy Srdcom doma, ktorá spustila kampaň za rozšírenie možností slovenských občanov voliť zo zahraničia, v stredu predpoludním informovali o podaní podnetu na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorým žiadajú preskúmať súlad ustanovení volebného zákona s ústavou. Sú presvedčení, že platné znenie diskriminuje občanov SR, ktorí buď dlhodobo žijú v zahraničí, alebo sa v čase volieb nachádzajú mimo územia Slovenska. Poukazujú pritom i na nelogickosť súčasného stavu, keď pri voľbách do NR SR možnosť voliť zo zahraničia poštou existuje, pri prezidentských voľbách či voľbách do Európskeho parlamentu (EP) však nie. Prípadné obavy z technických problémov vyplývajúcich z voľby poštou zo zahraničia pri dvojkolovej voľbe by pomohla podľa nich efektívne odstrániť možnosť voliť na zastupiteľských orgánoch SR, tak ako môžu na svojich ambasádach a konzulátoch v zahraničí voliť napríklad Česi.