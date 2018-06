Saková sa s vedením polície dohodne, či budú ďalšie akcie v osadách

V utorok (19.6.) uplynulo päť rokov od policajného zásahu v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou.

Bratislava 24. júna (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa s vedením Policajného zboru (PZ) SR dohodne budúci týždeň na tom, či budú pokračovať v pátracích akciách v rómskych osadách. Ako ďalej povedala, s prezidentom PZ, ako aj s jeho prvou viceprezidentkou sa už stretla a požiadala ich o vypracovanie názoru a podkladov na tieto akcie.



"Ide o názory a náhľady na to, či budú akcie pokračovať, či boli tie predchádzajúce zákonné, alebo nezákonné," vysvetlila Saková. Pozrú sa podľa jej slov na všetky pátracie akcie, ktoré doposiaľ boli.



Ako uviedla pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) SR Denisa Baloghová, "tieto akcie vyhlasujú jednotlivé krajské a okresné riaditeľstvá PZ podľa potreby a vývoja aktuálnej bezpečnostnej situácie".



V utorok (19.6.) uplynulo päť rokov od policajného zásahu v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou, razia bola v roku 2013. Akcia bola podľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice - okolie plánovaná a zameraná na pátranie po hľadaných osobách a veciach. Odmietla pritom, že by policajti konali brutálne.



Podľa občianskeho združenia ETP Slovensko, ktoré v komunitnom centre v rómskej osade poskytuje sociálne služby, pri zásahu tzv. kukláčov došlo k zraneniam viacerých ľudí vrátane detí. Polícia po zásahu predviedla na výsluch 15 osôb, dve osoby obvinila z útoku na verejného činiteľa.



Ďalšia policajná akcia bola 2. apríla 2015. Košickí krajskí policajti uskutočnili celokrajskú pátraciu akciu 100, na ktorej sa zúčastnilo 139 policajtov. Jednou z obcí, kam prišli, bola aj Vrbnica, kde však podľa starostu počas zásahu zbili do 20 Rómov a asi 15 ich bolo neskôr aj ošetrených. Krajský policajný riaditeľ vylúčil akýkoľvek brutálny zásah policajtov.