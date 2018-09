Saková sa opäť pokúsi presadiť pravidlá výberu policajného prezidenta

Zmeny čakajú aj policajnú inšpekciu. Navrhovaná novela počíta s vytvorením Úradu inšpekčnej služby.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa v stredu (26.9.) opäť pokúsi presadiť zmeny v zákone o Policajnom zbore, ktorým sa majú zmeniť pravidlá výberu policajného prezidenta. Kým pôvodný návrh počítal so sedemročným funkčným obdobím šéfa polície, v novom ministerka navrhuje štyri roky a možnosť opätovného vymenovania. Práve funkčné obdobie policajného prezidenta spôsobilo odklad návrhu, ministerka ho predkladala už pred niekoľkými týždňami. Aktuálny návrh, zverejený na webovej stránke vlády SR, by mal kabinet prerokovať na stredajšom zasadnutí.



Navrhované pravidlá výberu prezidenta Policajného zboru počítajú s tým, že policajného prezidenta bude naďalej vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak ale bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.



Podľa návrhu by do funkcie policajného prezidenta vymenovali len príslušníka Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere najmenej desať rokov. Vo funkcii by bol štyri roky. Tá istá osoba by mohla byť podľa návrhu vymenovaná do funkcie dvakrát. Minister má mať právomoc odvolať policajného prezidenta pre závažné dôvody, ktoré ale bude musieť odobriť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov brannobezpečnostného parlamentného výboru.



Zmeny čakajú aj policajnú inšpekciu. Navrhovaná novela počíta s vytvorením Úradu inšpekčnej služby. Má odhaľovať a vyšetrovať trestné činy príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, tiež kontrolovať zákonnosť postupu policajtov. Úrad bude riadiť šéf inšpekcie, ktorý sa má zodpovedať vláde.



Riaditeľa Úradu inšpekčnej služby má menovať do funkcie vláda SR na návrh ministra vnútra. Šéfa inšpekcie budú tiež vyberať vo výberovom konaní, jeho menovanie bude tiež závisieť od odporúčania brannobezpečnostného výboru. Aj v tomto prípade bude konanie realizovať sedemčlenná výberová komisia ako pri policajnom prezidentovi. Slovo bude mať aj výbor.



Podľa ministerstva vnútra novela posilňuje nezávislosť inšpekcie ministerstva vnútra a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Rezort navrhuje, aby bol zákon účinný od 1. januára 2019.