Saková: Špeciálnymi autami sa hasiči dostanú do vysokohorského terénu

Trenčín 3. mája (TASR) – Slovenským hasičom budú slúžiť nové špeciálne záchranárske vozidlá s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6 x 6. Prvé tri z ôsmich vozidiel odovzdala v piatok hasičom v rámci medzinárodnej výstavy hasičskej a záchranárskej techniky FirEco v Trenčíne ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).



„Nová hasičská technika bude slúžiť hasičom pri výkone povolania, no v konečnom dôsledku z nej budú mať osoh všetci obyvatelia. Financovali sme ju z operačného programu Kvalita životného prostredia. Dnes sme odovzdali tri vozidlá, jedno bude v Poprade, druhé v Banskej Bystrici a tretie v Bratislave,“ priblížila ministerka s tým, že cena jedného vozidla je 280.000 eur, jeho vývoj trval na Slovensku dva roky a s porovnateľnými autami je cena o polovicu nižšia.



Ako dodala, výnimočnosť vozidiel je v tom, že nikde na svete neexistujú vozidlá podobného typu. „Vozidlo vie odviezť 2000 litrov vody a má špeciálnu nadstavbu, ktorú je možné premiestniť bez podvozku do ťažko dostupného terénu pomocou helikoptéry. Potom pomocou bambi vaku alebo jazierkového systému sa dajú nádrže napĺňať. Vieme tak vo vysokohorskom a ťažko dostupnom teréne hasiť požiare,“ zdôraznila Saková.



Podľa prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Alexandra Nejedlého je úlohou hasičov napríklad pri lesnom požiari dostať techniku, ľudí a čo najviac vody čo najvyššie.



„A toto vozidlo to presne spĺňa. Opäť sme posunuli hranicu dojazdnosti našich vozidiel o ďalšie stovky metrov vyššie. A čo je ešte dôležitejšie, ak vozidlo už nebude zvládať terén, vieme tú nadstavbu zobrať a presunúť ju ešte vyššie,“ zdôraznil Nejedlý s tým, že počas najbližších dvoch týždňov odovzdajú hasičom ďalších päť rovnakých vozidiel.