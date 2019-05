Saková: V koalícii je zhoda na novom kandidátovi na šéfa NBÚ

Ide o Romana Konečného, ktorý od roku 2012 pôsobí ako námestník riaditeľa NBÚ a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, povedala Saková.

Bratislava 21. mája (TASR) - V koalícii je dohoda na kandidátovi na riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romanovi Konečnom. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v utorok po tom, ako návrh predložila v Národnej rade (NR) SR.



"Môžem potvrdiť, že v koalícii je dohoda na novom kandidátovi na post riaditeľa NBÚ s tým, že návrh schválila aj vláda a dnes sme ho predkladali v parlamente, Ide o Romana Konečného, ktorý od roku 2012 pôsobí ako námestník riaditeľa NBÚ a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky," povedala Saková.



Na otázky, či sa bude predstavovať podobne ako kandidáti na policajného prezidenta odpovedala, že zákon v súčasnosti túto povinnosť neukladá. Do budúcna je to však podľa nej na zváženie. "Akákoľvek politická strana bude mať dostatok času, aby za to sedemročné funkčné obdobie schválila takýto návrh," dodala.



Gábor Grendel (OĽaNO) v súvislosti s návrhom kandidáta kritizoval systém voľby, ktorý považuje za zastaraný. Privítal by, keby sa zmenil zákon, aby mali poslanci možnosť vypočuť si predstavy kandidáta. Jediné miesto, kde sa s ním môžu podľa jeho slov stretnúť, je osobitný parlamentný výbor na kontrolu činnosti NBÚ, ktorý je však tajný. "Ak si chce poslanec aspoň deň pred voľbou pozrieť kandidáta, tak musí požiadať vybor o súhlas na účasti," povedal.



Ľubomír Petrák (Smer-SD) odpovedal na otázky o zhode v koalícii tým, že nemá žiadne informácie. "Z toho, čo som ja zaznamenal aj z médií, tak aj opozícia tvrdila, že je to jedna z najlepších volieb, ktorá by mohla byť. Neviem, prečo vznikajú nejaké nedorozumenia," skonštatoval. Práve preto, že ho vláda odporúča, mala by sa podľa neho zhodnúť aj koalícia.



Dušan Jarjabek (Smer-SD) sa v súvislosti s menom nového riaditeľa NBÚ vyjadrovať nechcel. "Nebudem sa k žiadnemu menu vyjadrovať. Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," povedal.



Národná rada by mala voliť riaditeľa NBÚ v utorok podvečer. Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ na svojom zasadnutí nomináciu odobril. O kandidátovi by mala hovoriť aj Koaličná rada.