MS v triatlone spôsobia dopravné obmedzenia: Týmto úsekom sa vyhnite

Podujatie sa uskutoční v Šamoríne.

Šamorín 1. júna (TASR) – V Šamoríne sa uskutočnia cez víkend (2. a 3.6.) majstrovstvá sveta v triatlone The Championship 2018. Triatlonisti budú súťažiť v troch disciplínach – v plávaní (1,9 kilometra), cyklistike (90 kilometrov) a behu (21,1 kilometra). Zo slovenských športovcov sa na majstrovstvách zúčastnia Richard Varga, Filip Šebo a Nikola Čorbová. Podujatie budú sprevádzať aj dopravné obmedzenia.



Ako uviedla obchodná manažérka Mobilita servisu Gabika Gašparovičová, dopravné obmedzenia budú v sobotu medzi Hamuliakovom a Šamorínom, cez ktoré povedie trasa. V nedeľu sa budú týkať trasy cez Gabčíkovo, Baku, Trstenú na Ostrove, Horný Bar, Báč a Šamorín. Odklon dopravy bude cez Rohovce, Blatnú na Ostrove, Macov, Mierovo a Kvetoslavov.



Podľa Adriána Lörincza, povereného komunikáciou za mesto Šamorín, sa obmedzenia dotknú aj pravidelnej autobusovej dopravy Slovak Lines. V sobotu bude od 9. do 15. h na trase Hamuliakovo – Šamorín zrušená zastávka Šamorín, Gútorská cesta bez náhrady. V nedeľu budú v tom istom čase v úseku Šamorín – Blatná na Ostrove – Gabčíkovo a späť zrušené spoje bez náhrady s odchodom Šamorín, autobusová stanica o 13.35 h do Gabčíkova a s odchodom Gabčíkovo, Dom služieb o 10.50 a 14.50 h do Šamorína.



Ako uviedla Vladimíra Pôbišová, hovorkyňa športového a hotelového komplexu X-bionic® sphere, v ktorom sa podujatie koná, zasúťažiť si môžu aj neprofesionálni športovci. Na deti čaká Kids Run s traťou od 150 do 1200 metrov podľa ich veku a schopností. Ďalšia možnosť je TryAthlon - 300 metrov plávania v bazéne, 15-kilometrová jazda na bicykli a tri kilometre behu.



Návštevníci sa môžu zúčastniť aj na Olympic štafete pre skúsenejších, v rámci ktorej sa pláva 1,5 kilometra, behá desať kilometrov a na bicykli jazdí 40 kilometrov. Pokiaľ si túto disciplínu netrúfnu absolvovať ako jednotlivci, môžu vytvoriť štafetový tím s priateľmi, rodinou či kolegami. Stredný triatlon je určený pre tých, ktorí sa nestihli kvalifikovať na The Championship 2018. Jeho účastníci prejdú rovnakou traťou ako budúci majster sveta.