Samosprávy môžu požiadať o granty na opravy atletických štadiónov

Slovenský atletický zväz (SAZ) bude prijímať žiadosti do 15. septembra.

Bratislava 16. augusta (TASR) – Mestá a obce, samosprávne kraje, ale i športové kluby sa môžu uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu či výstavbu atletických štadiónov. Slovenský atletický zväz (SAZ) bude prijímať žiadosti do 15. septembra, informuje o tom na svojej stránke.



SAZ prerozdelí úspešným žiadateľom na účely renovácie a výstavby atletických štadiónov dotácie vo výške piatich miliónov eur. Alokácia je súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry do roku 2021.



"Zámerom projektu je realizácia rekonštrukcie alebo výstavby 15 - 20 atletických štadiónov," pripomína SAZ v texte zverejnenej výzvy. Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom, vo výnimočných prípadoch i na rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovým oválom.



"Najvyššia suma dotácie je vo výške 400.000 eur, kofinancovanie zo strany oprávneného žiadateľa je vo výške 40 percent z celkového rozpočtu," pripomína SAZ podmienky.



O predložených žiadostiach rozhodne odborná hodnotiaca komisia do 15. októbra. Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roku 2021.



Vláda SR 12. júna rozhodla o vyčlenení 21 miliónov eur na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 až 2021. Okrem atletiky podporia dotácie i modernizáciu a výstavbu futbalovej a hokejovej infraštruktúry, taktiež majú pomôcť zmodernizovať športovú strelnicu v Trnave či vybudovať univerzitné športové centrum v Bratislave.