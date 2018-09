Slovenská asociácia novinárov víta posun vo vyšetrovaní vraždy Kuciaka

Ak v prípade vraždy pomohli technické prostriedky, potom podľa predsedu SAN ide aj o výstrahu pre tých, ktorí by si trúfali vykonať podobné trestné činy.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Slovenská asociácia novinárov (SAN) privítala pozitívnu informáciu o posune vyšetrovania v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. V stanovisku asociácie o tom informuje jej predseda Štefan Dlugolinský. SAN podľa neho dúfa, že v prípade usvedčenia vraha a eventuálneho objednávateľa vraždy dôjde aj k posunu v otázke ochrany novinára v implementácii do tlačového zákona.



„Aj keď dôvody vraždy mohli byť akékoľvek, myslíme si, že práve poukázanie novinára Kuciaka na konkrétne prípady naštartovali novinársku obec v otázke ochrany v dnešnej dobe mimoriadne rizikovej profesie. Novinár je akýmsi tribúnom občanov, a preto by mal mať aj primeranú ochranu zrozumiteľne ukotvenú v zákone a s jasným pomenovaním," skonštatoval Dlugolinský.



Ak v prípade vraždy pomohli technické prostriedky, potom podľa predsedu SAN ide aj o výstrahu pre tých, ktorí by si trúfali vykonať podobné trestné činy. "SAN verí v úspešnosť postupu vyšetrovateľov a tímu odborníkov slovenskej polície a jej zahraničným partnerom,“ uzavrel predseda SAN.



Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.