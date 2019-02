Sanagro pokračuje v nekalých praktikách voči poľnohospodárom v Turci

Pripravuje sa podnet na Generálnu prokuratúru SR.

Turiec 8. februára (OTS) - Spoločnosť Sanagro patriaca do skupiny Sandberg Capital odkúpila pohľadávku voči agro firme v snahe rozšíriť svoje pôsobenie v regióne Turca. Pohľadávku nevymáha u dlžnej spoločnosti, ale od jej spoločníkov. Chce sa tak dostať k miliónovým aktívam vo viacerých poľnohospodárskych subjektoch naraz.



„Myslím si, že voči mojej osobe sú realizované sofistikované právne útoky, ktorých jediným cieľom je vyštvať ma z firmy bez akýkoľvek morálnych zábran, či adekvátneho protiplnenia. Chcú ma pripraviť o môj podiel vo firme napriek tomu, že samotná firma má omnoho vyššiu hodnotu ako pohľadávka, ktorú kúpili,“ povedala pani Bródyová, ktorá je menšinovým spoločníkom vo firme.



Martin Vajdička za spoločnosť Sanagro listom oznámil pani Bródyovej, že ako nový veriteľ začne s výkonom záložného práva na jej obchodný podiel jeho priamym predajom. Prostredníctvom právneho zástupcu JUDr. Krnáča navrhli pani Bródyovej dohodu o urovnaní, ak dobrovoľne prevedie svoj obchodný podiel na firmu, v ktorej je konateľom JUDr. Krnáč – právny zástupca Sanagro. Tvrdili, že jej podiel nemá žiadnu hodnotu ale ak sa s nimi dohodne, dostane aspoň nejakú odplatu. Podmienkou však bolo, že stiahne podané žaloby a trestné oznámenia, vzdá sa akýchkoľvek nárokov voči firme, či konateľom a zároveň bude viazaná zmluvnou pokutou vo výške 1,7 milióna eur do konca svojho života.



„Tento návrh je len dôkazom ako finančníci utláčajú a ruinujú tradičných poľnohospodárov. Myslia si, že môžu všetko,“ povedala pani Bródyová na margo návrhu na dohody, ktorí jej ponúkli.



Právny zástupca pani Bródyovej Mgr. Peter Baláž hodnotí postup spoločnosti Sanagro ako vysoko neštandardný a nelogický. „Obvykle veriteľ postupuje tak, že sa snaží vymôcť pohľadávku od dlžníka, ktorý má najväčší a najbonitnejší majetok. V tomto prípade, si sám veriteľ zvolil spôsob, ktorý mu prinesie paradoxne najnižší výnos. Takýto postup poškodzuje nielen moju klientku, ale aj samotného veriteľa. Môže to indikovať, že už pri nákupe pohľadávky voči firme pani Bródyovej nebolo skutočným úmyslom, aby pohľadávku zaplatila dlžná firma, ale spôsob ako získať obchodný podiel pani Bródyovej,“ vysvetlil Mgr. Peter Baláž.



„Mám pocit, že za tým celým je nejaká organizovaná skupina osôb, ktorá koordinuje svoje kroky, aby sa dostala k pôde a miliónovým dotáciám. Preto zvažujem podanie na Generálnu prokuratúru,“ povedala pani Bródyová v obave, že aj tento prípad skončí len prísľubmi kompetentných a nečinnosťou súdov a orgánov činných v trestnom konaní ako v iných medializovaných kauzách.



Sanagro patrí do portfólia fondu Sandberg Capital, ktorý ovláda bývalý partner finančnej skupiny J&T Martin Fedor.



Už v minulosti postup týchto finančníkov vyvolal u poľnohospodárov z Turca vlnu nevôle ako aj značný mediálny ohlas. Pod zámienkou záchrany a pomoci Poľnohospodárskemu družstvu Turiec v Dubovom sa pokúsili ovládnuť celé družstvo a vyšachovať menšinových podielnikov z družstva. V tom období od členov družstva žiadali, aby sa spolupodieľali na stratách družstva.





