SaS a OĽaNO idú do komunálnych volieb spolu, podpísali dohodu

Kandidáta na primátora hlavného mesta nominuje OĽaNO, SaS to bude akceptovať.

Bratislava 9. februára (TASR) - Opozičné strany SaS a OĽaNO idú do tohtoročných komunálnych volieb spoločne. Koaličnú zmluvu podpísali v piatok predstavitelia strán na tlačovej konferencii v parlamente. K spolupráci prizývajú všetky demokratické strany, najmä opozičné. Vylučujú z nej Smer-SD a kotlebovcov. Kandidáta na primátora hlavného mesta nominuje OĽaNO, SaS to bude akceptovať. Meno nepovedali.



"Dohodli sme sa, že pôjdeme v komunálnych voľbách spoločne a skúsime zopakovať úspech, ktorý priniesla naša spolupráca vo voľbách do VÚC," uviedol líder OĽaNO Igor Matovič. Strany chcú podľa jeho slov podporiť všetkých dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť v spravovaní svojej obce či mesta. Dodal, že zodpovednosť za kandidáta na primátora má OĽaNO. "SaS ho bude akceptovať," dodal Matovič.



"Prizývame všetky demokratické strany, aby sa pridali a v mestách a obciach sme stavali spoločné kandidátky. Vylučujeme zo spolupráce strany Smer a Kotlebu, Túto požiadavku budeme mať aj na partnerov. Kto chce spolupracovať s nami, nebude spolupracovať so Smerom alebo Kotlebom," uviedol predseda SaS Richard Sulík. Voliči podľa jeho slov spojenie oceňujú. Sulík doplnil, že privíta spoluprácu s KDH. Potvrdil, že aktuálne je v kontakte s Borisom Kollárom.



"Treba sa spájať, hľadať k sebe cesty. No treba sa spájať zodpovedne, s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnakú víziu a ideály pre Slovensko. A tam, kde je zodpovedná jednota, príde vždy víťazstvo. Slovensko uspeje len vtedy, keď to bude krajina angažovaných ľudí," uviedla Veronika Remišová z OĽaNO, ktorá vidí takých ľudí v regiónoch.



"Dobré zmluvy robia dobrých priateľov," vyhlásil podpredseda SaS Ľubomír Galko. Verí, že výsledkom spolupráce a rokovaní bude čo najviac spoločných širokých koalícií a že výsledkom bude zmena, doplnil. Partneri sa zhodujú, že dobré výsledky a spolupráca v krajských či komunálnych voľbách by mali viesť k dobrému výsledku v parlamentných voľbách v roku 2020. "Výsledok má byť, že takto najneskôr o dva roky preberieme zodpovednosť za spravovanie našej krajiny," uzavrel Sulík.



Pokiaľ ide o nomináciu na bratislavského primátora, Matovič meno nepovedal. Spomínali sa poslanci NR SR za hnutie Ján Budaj a Gábor Grendel, aj starosta Vajnôr Ján Mrva a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. V prípade Trnavy Matovič nevylúčil možnú podporu Petrovi Bročkovi a v Trenčíne zas Richardovi Rybníčkovi. V Nitre má opozícia podľa Matoviča dvoch možných kandidátov. Konkrétne nominácie sú zatiaľ podľa SaS a OĽaNO však predčasné.