SaS a Sme rodina považujú zmeny pre politické strany za trápne

Bratislava 28. mája (TASR) - Strany SaS a Sme rodina nepodporia novelu zákona o politických stranách, ktorým chcú poslanci SNS a Smeru-SD zaviesť limity na členov pre strany kandidujúce vo voľbách do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu. Považujú ju za zúfalú a trápnu snahu poslancov SNS a Smeru-SD zbaviť sa konkurencie.



"Považujem to za nedemokratické. Podmienkou na to, aby sa politická strana dostala do parlamentu, musí byť dostatočná podpora občanov, ktorých táto politická strana zastupuje a nie počet členov. Je to len zúfalý boj proti vzniknutej konkurencii tým stranám, ktoré takýto návrh podávajú," povedala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová s tým, že liberáli návrh nepodporia.



Hlasy koalícia nedostane ani od Sme rodina. "Je trápne, čo robí Andrej Danko. Je to zamerané vyslovene proti opozícii a konkurencii. V žiadnom prípade to nepodporíme," vyhlásil predseda Sme rodina Boris Kollár. Hnutia sa zmeny v zákone podľa Kollára nedotknú. "My máme všetko, čo žiadajú. Máme 60 okresných organizácií, revízne komisie, predsedníctvo, 1300 členov. Nás sa to absolútne nedotkne," doplnil Kollár.



Návrh SNS a Smer-SD určuje, že výkonný orgán politickej strany má mať aspoň deväť členov. Účasť strán vo voľbách do Národnej rady SR a Európskeho parlamentu podmieňuje minimálnym počtom členov. Novela má tiež zabrániť kupovaniu strán, zaviesť moratórium na zmenu názvu subjektu a upraviť nakladanie s finančnými darmi. Podľa predkladateľov sa návrh žiadnym spôsobom nedotýka zakladania politických strán. Vznik strany teda nepodmieňuje minimálnym počtom členov.



Právnu normu predložili poslanci SNS a Smeru-SD na júnovú schôdzu parlamentu. Podpisy partnerov z koaličného Mosta-Híd pri návrhu chýbajú. Most-Híd tvrdí, že v návrhu sú zabudované aj niektoré jeho predstavy. "Nevylučujeme ani ďalšiu legislatívnu iniciatívu členov nášho klubu počas rozpravy," uviedla pre TASR hovorkyňa strany Klára Debnár.