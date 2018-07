SaS: Ak absolvent medicíny odíde zo SR, mal by za štúdium zaplatiť

SaS navrhuje, aby po skončení vysokej školy bol vytvorený akýsi virtuálny účet v hodnote štúdia absolventa.

Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenská republika je producentom lekárov pre Európsku úniu a svet, je preto načase uvažovať nad virtuálnym účtom za štúdium medicíny. Ak by absolvent medicíny odišiel po škole pracovať do zahraničia a nevrátil by sa do piatich rokov, jeho virtuálny účet by sa stal reálnym a musel by ho zaplatiť. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásila opozičná poslankyňa Jana Cigániková (SaS) s tým, že študent by sa k takémuto postupu zaviazal ešte pred začiatkom štúdia.



SaS teda navrhuje, aby po skončení vysokej školy bol vytvorený akýsi virtuálny účet v hodnote štúdia absolventa. "Ak by šiel pracovať do zahraničia a do stanoveného času by sa nevrátil, tento účet by sa premenil na skutočný a prostriedky by musel do slovenského rozpočtu vrátiť," ozrejmila.



Cigániková uznáva, že absolventom medicíny nemožno prikázať, aby zostali na Slovensku. "Ale nie je fér, že občania Slovenska, ktorých nemá kto liečiť, platia cez dane štúdium lekárov, ktorí napokon liečia v zahraničí. Účet za štúdium však nie je sám osebe systémovým riešením. Treba najskôr reálne zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského zdravotníckeho trhu práce. Teda merať a poctivo vyhodnocovať. Zároveň je potrebné vytvoriť možnosti, aby do zdravotníctva plynuli ďalšie zdroje, napríklad vytvorením možnosti pripoistenia. Tieto peniaze treba potom rozdeliť podľa potrieb pacienta," odporučila.



Podľa jej slov po vyše desiatich rokoch vládnutia si v Smere-SD všimli, že potrebujeme viac študentov medicíny. "Lekárskym fakultám chcú dať dva milióny eur, aby prijali o 150 študentov viac. Jeden študent teda stojí 13.300 eur," povedala. Tu Cigániková poukázala na skutočnosť, že podľa Centra vedecko-technických informácií SR od roku 2010 do roku 2016 vyštudovalo na Slovensku 5368 lekárov vrátane zahraničných študentov. "Do praxe v zahraničí prišlo so slovenským absolventským diplomom v rokoch 2010 až 2016 celkovo 2572 lekárov. Je teda jasné, že sme producenti lekárov pre EÚ a svet," odkázala.



Na otázku, či je to voči medikom spravodlivé, ak absolventi iných profesií v prípade odchodu za hranice platiť za štúdium nemusia, Cigániková odvetila, že to treba brať ako opatrenie reformy zdravotníctva od SaS. "V zdravotníctve sú v dôsledku nedostatku odborníkov dosahy oveľa horšie, až smrť pacientov. To sa v prípade odchodu politológov či právnikov nestáva," doplnil poslanec Eugen Jurzyca (SaS).



Cigániková myslela aj na to, či takýto záväzok nespôsobí, že na Slovensku klesne záujem o štúdium medicíny a mladí pôjdu študovať napríklad do Českej republiky. "Je to o šikovnosti vlády. Ale ja budem hovoriť s českým ministrom zdravotníctva. Ak by si to osvojili aj oni, keďže im odchádzajú lekári do Nemecka, bolo by to pre nás menšie riziko," dodala.