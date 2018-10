SaS: Ak Pellegrini nezačne v kauze únosu konať, bude čeliť odvolávaniu

Podľa SaS má predseda vlády odvolať ministerku vnútra Denisu Sakovú a dosiahnuť, aby minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vyzval vietnamského veľvyslanca na odchod zo Slovenska.

Bratislava 9. októbra (TASR) - Ak premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nezačne po kauze únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha konať, bude na pôde Národnej rady (NR) SR čeliť odvolávaniu. Odkázala mu to opozičná SaS, podľa ktorej má predseda vlády odvolať ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) a dosiahnuť, aby minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) vyzval vietnamského veľvyslanca na odchod zo Slovenska.



Podľa liberálov Lajčák doteraz nevyzval vietnamského veľvyslanca na opustenie Bratislavy za jeho klamstvo a nespoluprácu v kauze "únos" len z jediného dôvodu. "Týmto krokom by totiž priznal, že vietnamská strana uniesla svojho občana Trinh Xuan Thanha cez Slovensko za pomoci slovenského vládneho špeciálu," uviedla SaS.



Liberálom sa tiež nepáči, že ministerstvo vnútra požiadalo o prelet slovenského špeciálu cez Poľsko dvakrát. Prvej žiadosti, v ktorej sa uvádzalo, že ide o let vietnamského ministra verejnej bezpečnosti, poľská strana nevyhovela. Následne 26. júla 2017 išla do Poľska druhá žiadosť, podľa ktorej mal letieť do Moskvy vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), čo však nebola pravda.



"Vtedajší minister vnútra Kaliňák a jeho štátna tajomníčka Saková sa tak aj za cenu klamstva postarali o to, aby sa vietnamskí únoscovia i s obeťou dostali do Vietnamu. Je nemysliteľné, že by sa títo únoscovia vrátane vietnamského ministra verejnej bezpečnosti pokúsili využiť slovenské územie a slovenské vládne lietadlo na prepravu Thanha bez toho, aby si neboli istí, že im plán vyjde," uviedol poslanec Martin Klus (SaS).



To sú podľa SaS dôvody, prečo musí Pellegrini konať. "Ak Peter Pellegrini nezačne v tejto veci konať, bude opozícia nútená iniciovať parlamentnú schôdzu o vyslovení nedôvery predsedovi vlády," dodali liberáli.



Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák pre TASR v reakcii uistil, že každý člen vlády má podporu národniarov. "Vláda má našu podporu, a to bez debaty. O tom diskutovať nebudem. Na druhej strane, opozícia má právo navrhovať odvolanie a my jej ho neberieme," povedal.



Na margo faktu, že Slovensko malo zavádzať poľskú stranu kvôli preletu špeciálu, sa Bernaťák vyjadriť nevedel. Je to podľa jeho slov otázka na Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý o kauze už rokoval v utajenom režime.



Podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Dušan Jarjabek odkázal, že opozícia môže chcieť čokoľvek. "V tejto krajine však nebude diktovať opozícia, kto bude premiérom. Boli voľby s nejakým výsledkom a nedočkavá opozícia musí počkať do ďalších volieb," dodal.