SaS:Chceme, aby sa dotácia AvF neposkytla na samotnú prípravu filmu

Vývoj a scenár by podľa návrhu mal byť vlastným vkladom žiadateľa.

Bratislava 27. mája (TASR) – Dotáciu Audiovizuálneho fondu (AvF) by po novom mali filmári dostať len na výrobu diela ako celok, od jeho prípravy až po distribúciu. To je filozofia návrhu novely zákona o AvF, ktorý na júnovú schôdzu parlamentu predkladajú poslanci za SaS Renáta Kaščáková a Jozef Rajtár.



Podstatou zmeny je to, aby dotácia nemohla byť udelená na samotnú prípravu, vývoj, resp. scenár filmového diela. Vývoj a scenár by podľa návrhu mal byť vlastným vkladom žiadateľa. Návrh legislatívnej zmeny ďalej ustanovuje, že jeden projekt ako celok môže získať podporu iba raz, a zároveň sa podpora neposkytuje na realizáciu projektov, ktoré už získali finančné prostriedky od iných subjektov verejnej správy.



"Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy s efektívnosťou využitia finančných prostriedkov poskytovaných na podporu audiovizuálnej kultúry a jej kontrolou. Reaguje na prípady, kedy sa z prostriedkov fondu financoval vývoj diel, ktoré sa však nikdy neposunuli do ďalšej fázy realizácie,“ uviedli predkladatelia návrhu. Dodali, že v dôsledku rozdeľovania projektov na etapy a ich samostatnej podpory v jednotlivých etapách je taktiež sťažená kontrola. „Cieľom návrhu je ustanoviť pravidlo, že jeden projekt sa bude finančne podporovať iba z jedného miesta, kde sa bude aj dôsledne a efektívne kontrolovať,“ zdôraznili.



Kaščáková a Rajtár iniciujú legislatívnu zmenu i v súvislosti s konkrétnym príkladom – filmovým projektom Generál, ktorý má byť spomienkou na Milana Rastislava Štefánika. Podľa ich zistení a preverovaní zmlúv o štátnej podpore pre filmové dielo (štyri zmluvy AvF, jedna zmluva RTVS) dochádza k reťazeniu zmluvných podmienok na jeden a ten istý projekt. Upozornili, že z celkovej schválenej sumy 1,8 milióna eur vyčerpali filmári trištvrte milióna eur bez toho, aby začali nakrúcať. V tejto súvislosti podali i trestné oznámenia na možný subvenčný podvod.



Predstavitelia AvF tvrdenia liberálov dôrazne odmietli, vnímajú ich ako neznalosť skutočnosti a absenciu snahy ju poznať. Riaditeľ AvF Martin Šmatlák a predseda Rady AvF Miloslav Luther vysvetlili, že tri zo štyroch podporených žiadostí sa týkali práve prípravy filmového diela, ako je výber lokácií, obsadenia postáv či zabezpečenie rekvizít, bez ktorých film nemôže vzniknúť. Posledná zmluva je účelovo určená na nakrúcanie a dokončenie filmu vrátane jeho uvedenia do kín.



Na vývoj a prípravu realizácie projektu Generál doteraz fond poskytol celkom sumu 247.900 eur. "Všetky sú vyúčtované na konkrétne výdavky, výkony a vecné výstupy. Ani jeden z týchto výstupov nie je predložený viackrát," upozornil Luther.