SaS chce, aby Gál odvolal predsedov súdov, na ktorých zmizol spis

Bratislava 25. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby odvolal predsedu krajského súdu a predsedníčku súdu Bratislava I. Tí sú podľa neho zodpovední za to, že došlo k vykradnutiu spisu v prípade podnikateľa Mariana K.



Sudkyňa podľa Baránika bola do prípadu nasadená. "Sudkyni boli pridelené takmer všetky veci po odchádzajúcej sudkyni, ktorá vec predtým rozhodovala. Vzhľadom na to, že táto odchádzajúca sudkyňa vec pôvodne rozhodovala zjavne v rozpore s návrhmi účastníka, je tiež na zváženie, či je náhoda, že práve táto sudkyňa v takto pre Mariana K. príhodnom čase zo súdu odišla," uviedol Baránik s tým, že v krátkom čase vykonala rozhodnutie, ktorého dokumentácia podľa medializovaných informácií zmizla.



Aj tento prípad podľa poslanca potvrdzuje, že pri najväčších zlyhaniach súdnictva v Bratislave sa opakujú tie isté osoby. "Minister Gál by preto mal odvolať predsedov tých súdov, ktorí sú zodpovední za to, že sa uvedená sudkyňa dostala na miesto, kde nemala byť, kde rozhodovala vec, ktorú rozhodovať nemala a kde došlo k strate spisu o takom rozhodovaní," dodal Baránik.



Minister spravodlivosti v utorok (23.10.) nevylúčil v prípade vyvodenie osobnej zodpovednosti a zároveň podal pre zmiznutý spis trestné oznámenie. Nie je mu jasné, prečo zo strany kompetentných už trestné oznámenie nepadlo. Predsedníčka súdu podľa jeho slov nevidela na takýto krok dôvod, keďže podobné prípady sa mali stať aj v minulosti a spis možno nahradiť a rekonštruovať. "Nemyslela si, že to je dôležité," doplnil. Nevylúčil, že sa teraz preverí úplnosť spisov z ostatných káuz, v ktorých figuruje podnikateľ Marian K.



Zákonný sudca oznámil informáciu o chýbajúcej časti spisu predsedníčke OS Bratislava I Anne Kašajovej 10. októbra, ktorá o dva dni neskôr vydala pokyn na rekonštrukciu spisu. "V tomto čase prebieha prešetrovanie predmetnej veci. Až po ukončení prešetrenia bude možné podrobne informovať o jeho výsledku," reagovala Kašajová.