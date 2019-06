SaS chce, aby incident na Obchodnej prešetril brannobezpečnostný výbor

Prečítajte si aj: Pred streľbou na Obchodnej ulici bol zranený policajt

Bratislava 1. júna (TASR) – Poslanci opozičnej SaS žiadajú ministerku vnútra SR Denisu Sakovú (Smer-SD) a policajného prezidenta Milana Lučanského, aby pripravili analytickú správu o piatkovom (31. 5.) incidente na Obchodnej ulici v Bratislave a predložili ju na zasadnutie parlamentného brannobezpečnostného výboru. Predseda výboru Anton Hrnko (SNS) si myslí, že by sa mohol výbor prípadom zaoberať až po tom, čo ho uzavrie policajná inšpekcia.,“ reagoval na margo policajného zásahu počas piatkového incidentu člen výboru Ľubomír Galko (SaS).Hrnko s návrhom SaS a tvrdením Galka nesúhlasí. „.“ Dodal, že brannobezpečnostný výbor sa bude prípadom zaoberať len na základe pochybností zo záverov inšpekčnej služby MV SR. „,“ spresnil Hrnko.Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy. Polícia ho následne dostihla na Obchodnej ulici, na výzvy policajtov nereagoval. Na jeho zastavenie použili služobnú zbraň. Polícia tvrdí, že postupovala tak, aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia osoby, voči ktorej zasiahla. Pri zásahu poranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.