SaS chce umožniť voliť na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí

Bratislava 14. júna (TASR) - Občania žijúci v zahraničí by mohli voliť na zastupiteľských a konzulárnych úradoch SR v zahraničí. Myslia si to poslanci z opozičnej SaS, ktorí to chcú ľuďom umožniť novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Tú predložili na júnovú schôdzu parlamentu. S návrhom prišli podľa vlastných slov po konzultácii s ministerstvom zahraničných vecí, "ktoré takúto pomoc našim občanom víta".



Podľa novely by po novom mohli občania hlasovať vo voľbách do Národnej rady, do Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta aj v referende.



Právna norma by mala tiež umožniť, aby pri voľbe poštou mohli zaslať zásielku na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad SR v zahraničí s tým, že zastupiteľský úrad zozbierané zásielky doručí Ministerstvu vnútra SR, ktoré ich následne rozdistribuuje obciam.



"Stúpajúca tendencia záujmu o voľby do NR SR poštou zo zahraničia dáva tušiť, že sa tento návrh stretne s pozitívnou odozvou medzi tými občanmi SR, ktorí žijú mimo územia SR, alebo sa len krátkodobo v zahraničí nachádzajú v čase konania volieb," uviedli.