SaS chce vyhlásiť Žitný ostrov za chránenú vodohospodársku oblasť

Žitný ostrov svojím potenciálom je schopný zásobiť vodou prakticky celé Slovensko.

Bratislava 29. apríla (TASR) - Žitný ostrov by mal byť chránenou vodohospodárskou oblasťou. Myslia si to poslanci Národnej rady SR zo SaS Anna Zemanová, Radoslav Pavelka a Jana Cigániková, ktorí navrhujú zákon na vyhlásenie Žitného ostrova za chránenú vodohospodársku oblasť.



"Návrh zákona primárne reaguje na problémy ochrany kvality podzemnej vody najväčšej zásobárne pitnej vody, Žitného ostrova," uvádzajú poslanci. Pripomínajú, že Žitný ostrov predstavuje nádrž statických podzemných vôd s akumuláciou vyše 15.109 m3 pomerne kvalitnej vody.



"Žitný ostrov svojím potenciálom je schopný zásobiť vodou prakticky celé Slovensko," zdôrazňujú s tým, že si vyžaduje maximálnu ochranu. SaS upozorňuje na zistenia toxických pesticídov vo verejnom vodovode na Žitnom ostrove.



Liberáli priznávajú, že právna norma by mala negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ale pozitívny na životné prostredie.