SaS: Funkcionári NAKA ju ako inštitúciu zdiskreditovali, mali by odísť

Bratislava 24. mája (TASR) – Funkcionári Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, Bernard Slobodník či Martin Fritz ju ako inštitúciu zdiskreditovali. Mali by preto nasledovať prezidenta Policajného zboru (PZ) Tibora Gašpara a viceprezidenta PZ Ľubomíra Ábela a odísť z funkcií. Tvrdia to poslanci Národnej rady SR za SaS Ľubomír Galko a Jozef Rajtár.



„Národná kriminálna agentúra mala byť pracoviskom pre elitných policajtov, ktorí riešia závažné zločiny a sú pre občanov zárukou neľútostného boja s kriminalitou. Funkcionárom ako Peter Hraško, ktorý stojí na čele NAKA, Bernard Slobodník, ktorý šéfuje finančnej polícii či Martin Fritz, ktorý má viesť boj proti korupcii, sa však podarilo túto inštitúciu totálne zdiskreditovať," uviedli poslanci.



Vynútený odchod prezidenta PZ Tibora Gašpara, ktorého nasleduje viceprezident Ľubomír Ábel, by mal inšpirovať celé vedenie NAKA, aby odišlo z funkcií a najlepšie rovno do civilu, myslia si predstavitelia SaS.



Podľa nich funkcionári NAKA z nej urobili policajnú organizáciu, ktorá stojí na zlej strane, ktorá kryje zločiny na najvyšších miestach a slúži ako nástroj perzekúcie odporcov vlády, osobitne Smeru-SD. „Žiadame ich o bezpodmienečný odchod," uzavreli Galko a Rajtár.