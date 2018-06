SaS: Je absurdné, že D. Saková verí Vietnamcom bez dôkazov

Saková pred novinármi uviedla, že unesený vietnamský občan sa nenachádzal na Slovensku, nenachádzal sa ani v lietadle národnej letky, a teda ani neprešiel územím našej krajiny.

Bratislava 7. júna (TASR) - Vietnamský občan Trinh Xuan Thanh bol s vysokou pravdepodobnosťou z Berlína do Vietnamu unesený vlani v júli cez Slovenskú republiku a spôsob, akým na to reagujú slovenské orgány, nasvedčuje, že neboli na tomto akte štátneho terorizmu zneužité, ale mohli sa na ňom aktívne podieľať. Konštatujú to predstavitelia opozičnej SaS.



"Slovenské štátne orgány zničili videonahrávku, ktorá zachytávala vietnamskú delegáciu pri odchode z bratislavského letiska, hoci už mali vedieť, čo sa v Nemecku stalo a že stopa vedie na Slovensko. Je rovnako podozrivé, že ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa podľa svojich slov uspokojila s ubezpečením vietnamskej strany, že unesený vietnamský občan sa nenachádzal na Slovensku, nenachádzal sa ani v lietadle slovenskej národnej letky, a teda ani neprešiel územím našej krajiny," uviedol poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS). Zároveň sa pýtal, či ministerka očakávala, že sa Vietnam k únosu prizná.



Podľa SaS miesto toho, aby slovenské orgány žiadali od Vietnamu presné informácie, akým spôsobom sa Trinh Xuan Thanh dostal do svojej domovskej krajiny z Európy, vrátane čísla letu, odmietajú vietnamských komunistov spochybňovať. Takto sa podľa SaS správajú spolupáchatelia. Liberáli preto žiadajú riadne vyšetrovanie.



Saková pred novinármi uviedla, že unesený vietnamský občan sa nenachádzal na Slovensku, nenachádzal sa ani v lietadle národnej letky, a teda ani neprešiel územím našej krajiny. Tieto informácie podľa šéfky rezortu vnútra potvrdila vietnamská strana. "Od vietnamskej vlády sme dostali oficiálne stanovisko, takže ho nebudeme spochybňovať," odpovedala na otázku, či odpovedi Vietnamu verí.



Vietnamský minister vnútra sa má podľa slov ministerky Sakovej stretnúť v Kanade na summite G7 s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. "Na ňom sa majú spoločne dohodnúť a vyvrátiť špekulácie, ktoré sa o únose objavili v médiách," dodala na záver.



K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli minulého roku. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko preto vyšetruje možné porušenie medzinárodného práva Vietnamom, pričom sa zaoberá aj možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.