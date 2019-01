SaS je za verejnú voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu

Poukázal v tejto súvislosti na to, že NR SR má okrem zákonodarnej a kontrolnej aj zastupiteľskú funkciu, prostredníctvom ktorej vykonáva vôľu voličov.

Bratislava 20. januára (TASR) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) presadzuje verejnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Alojz Baránik.



Poukázal v tejto súvislosti na to, že NR SR má okrem zákonodarnej a kontrolnej aj zastupiteľskú funkciu, prostredníctvom ktorej vykonáva vôľu voličov. Súčasťou výkonu tejto zastupiteľskej funkcie má byť verejná kontrola praktického vykonávania zastupiteľskej kompetencie. "Preto máme v parlamente systémy, ktorými sa dá dohliadať na to, ako daný poslanec v danej voľbe hlasoval, aby sa jeho voliči nabudúce mohli rozhodnúť, či zaňho budú, alebo nebudú hlasovať," uviedol Baránik.



SaS poukazuje aj na špecifický problém v tomto konkrétnom prípade, ktorý súvisí s prijímaním pozmeňujúceho návrhu poslanca Róberta Madeja (Smer-SD) o možnosti priamo zvoliť sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR 90 hlasmi, ktorý by do rúk prezidenta už len skladal sľub. "Za tento návrh hlasovali i strany, ktoré nie sú jadrom opozície a neraz koketujú s koalíciou. Podobne môžu spolupracovať s koalíciou aj v tajnej voľbe bez toho, aby by sa k tomu museli svojim voličom priznať," tvrdí poslanec NR SR.



Upozornil tiež na to, že tajná voľba v parlamente neexistuje nikde v demokratickom svete. "Najlepším príkladom je nedávne hlasovanie o nominácii na sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických, kde toto prebiehalo v priamom prenose televíznych kamier," uzavrel Baránik.